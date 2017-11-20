عبدالكريم العبدالله

احتفل مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومركز سالم العلي للنطق والسمع بالتعاون مع ادارة منع العدوى باليوم العالمي للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذي يوافق ١٨من نوفمبر من كل عام.

وقال مدير مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومركز سالم العلي للنطق والسمع د.شعيب المرهون ان تشجيع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية يأتي من خلال زيادة الوعي لدى الأطباء والصيادلة وتحسين التزامهم بسياسات صرف المضادات الحيوية، كما تهدف أيضا إلى زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

وذكر د.المرهون ان أهداف هذا اليوم تتمثل في إلقاء الضوء على تناقض فاعلية المضادات الحيوية نتيجة لظهور سلالات ميكروبية مقاومة للعلاج بسبب سوء استخدام هذه المضادات.

وشدد على أهمية توعية المرضى والمجتمع من عواقب سوء استخدام المضادات الحيوية، وأهمية اتباع الإرشادات الصحية المهمة من قبل الطبيب المعالج والصيدلي، فضلا عن توعية أعضاء الفريق الصحي من اطباء وصيادلة وممرضين بأهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وذلك للحفاظ على فاعليتها وتوفير بيئة آمنة في المستشفيات والمراكز الصحية.