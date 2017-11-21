التركيت: 400 ألف بالغ مصاب بالسكري في الكويت

حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير مستشفى الصباح د.عبدالرحمن العنزي عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من توسعة طوارئ «الجراحة»، مشيرا الى انها تضم غرفة «إنعاش» جديدة وغرفة ملاحظة للنساء وأخرى للرجال، متوقعا في الوقت ذاته افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة خلال شهرين، والتي تضم عيادتين واستراحة للمرضى، فضلا عن غرفة غيار و«إبر».

جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة احتفال قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الصباح باليوم العالمي للسكر.

وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم السكر العالمي، قال د.العنزي: ان الاحتفال يأتي لتعزيز الجهود المبذولة من اجل الوقاية من مرض السكر والحد منه، علما ان شعاره لهذا العام هو «النساء والسكري» (لنا الحق في مستقبل صحي)،

واضاف: ان قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى الصباح خصص الاحتفال للأطفال المصابين بداء السكري لما لهذه الفئة من أهمية خاصة من حيث التعامل الذكي معهم والمتابعة الدورية واستخدام جميع الأجهزة والعلاجات الحديثة للمساعدة في التحكم في هذا المرض المزمن وحمايتهم من المضاعفات المحتملة في المستقبل والذي بدوره يساعد على ان يعيش اطفال مرض السكري حياة طبيعية.

بدورها، كشفت رئيس وحدة سكر الأطفال بمستشفى الصباح د.ندى التركيت عن عدد البالغين المصابين بمرض السكري في البلاد، والذين يبلغ عددهم 400 الف شخص، منوها الى ان عدد الحالات غير المشخصة تقدر بـ 140 الف حالة، لافتة الى ان الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة الإصابة بالنوع الأول.

من جانبها، قالت رئيس الخدمة الاجتماعية بمستشفى الصباح خلود العتيبي ان احتفال قسم الخدمة النفسية والاجتماعية باليوم العالمي للسكر والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام يهدف الى تسليط الضوء على هذا المرض، ولتعزيز الجهود المبذولة من اجل الوقاية منه والتقليل من الآثار الناتجة عنه، كما لا يخفى عن الجميع ان مرض السكري من الأمراض المزمنة التي لها تأثيرات خاصة على الحالة النفسية والاجتماعية على المرضى وعائلاتهم.