حنان عبدالمعبود

اكد أخصائي أورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.مصطفى الشريفي أن نسبة الشفاء من سرطان البروستاتا قد تصل إلى 90% في حال وصول المريض في المراحل المبكرة للمرض حيث يتم العلاج بحكمة وطريقة صحيحة.

واكد د.الشريفي، في محاضرة نظمتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) في إدارة تعزيز الصحة منطقة الصباح الطبية، أن لكل حالة خصوصيتها في تقييم نسب الشفاء من سرطان البروستاتا.

واشار د.الشريفي إلى وجود عوامل تساعد على زيادة احتمالات الاصابة بسرطان البروستاتا التي منها العوامل الوراثية والعوامل الغذائية مثل السمنة ونوع الغذاء وشدد على ضرورة زيادة النشاط البدني والابتعاد عن الغذاء الذي يحتوي على الكربوهيدرات والوجبات السريعة التي تحتوي لحوما مصنعة وسكريات عالية.

وشجع الشريفي الحضور على ضرورة الكشف في حال الشعور بالأعراض الاولية للمرض وعمل فحص الـ PSA، واشار الى ان التشخيص جزء هام من المرحلة العلاجية.