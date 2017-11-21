حنان عبدالمعبود

أكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، واستشاري الأسنان د.عادل أشكناني أهمية الورشة التدريبية لأطباء الأسنان في القطاع الخاص، والتي ستنطلق خلال الفترة من 28 حتى 30 الجاري تحت شعار «الإدارة في طب الأسنان.. العمل بذكاء ليس بصعب»، والتي سيحاضر فيها د.إيهاب هيكل والمعروف بشهرته الواسعة في مجال علم إدارة طب الأسنان. وأكد أشكناني في تصريح صحافي أمس، أن عدد أطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص في تزايد مستمر وبوتيرة سريعة، وهذا ما يجعل المنافسة كبيرة والبقاء للأفضل ولمن يطور نفسه من خلال التعليم المستمر بمختلف المجالات الفنية أو الإدارية التي تفيد تطور العمل، مشددا على أن ورشة «الإدارة في طب الأسنان» تعد إحدى وسائل التعليم المستمر لأطباء الأسنان.

وأضاف أن الدورة التدريبية مهمة خصوصا لأولئك الأطباء المبتدئين أو الذين لم يتلقوا أي تعليم أو محاضرات في مجال إدارة العيادات والمستشفيات، حيث انها (الدورة) تعزز لدى الفرد أهمية إدارة الوقت والمال وتوزيع الجهد اليومي للطبيب للوصول إلى الأهداف المنشودة من وراء العمل الذي يقوم به.