بن هاجد: 3 آلاف دواء مسجل مركزياً بدول المجلس

مقصيد: 7000 مستحضر دوائي مسجل مسموح بدخوله البلاد حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة د.محمد الخشتي عن عمل دراسة لحل مشكلة دخول بعض المستحضرات الدوائية للبلاد بتراخيص تجارية على أنها مكملات غذائية، لافتا الى أن مسألة تزييف وغش الأدوية مشكلة عالمية، إلا أن التواصل دائم مع المكتب التنفيذي لإحكام الرقابة الدوائية والسيطرة عليها.

جاء هذا ضمن تصريح له على هامش تدشينه مؤتمر الشرق الأوسط للتشريعات الدوائية رقم 12 والذي عقد بالتعاون مع جمعية المعلومات الدوائية بحضور محلي وإقليمي وعالمي حاشد، وقال الخشتي في تصريحه «المؤتمر شرف لنا انعقاده بالكويت، حيث يتناولون خلاله كل ما يختص بالأدوية، وبين أن التشريعات الدوائية تتم مراجعتها كل عدة سنوات، وأن التسعيرة الدوائية المحددة تضاف إليها الأدوية الجديدة التي تخرج إلى الأسواق، حيث تقوم اللجنة التي تعقد كل 6 أشهر بعمل اللازم تجاهها.

من جانبه، قال نائب المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون د.هاجد بن محمد بن هاجد: «إن المؤتمر يعقد منذ مدة 21 عاما ويختص بالتشريعات الدوائية، والتي تختلف من دولة الى أخرى، مشيرا الى أنه من خلال المؤتمر الذي يعقد كل عامين تتم مشاركة المعلومات حول كل ما يختص بالممارسات الصحية ذات العلاقة بالدواء بشكل خاص».

ولفت بن هاجد الى أن أعداد الأدوية التي تم تسجيلها تزيد على 3 آلاف دواء مسجل مركزيا، جميع دول المجلس تشترك في لجنة علمية وهي التي توافق على الأدوية بعد تقييمها.

بدورها، أشارت مراقب التسجيل والإفراج في دار التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية د.سارة مقصيد الى أن الأدوية المسجلة إجمالا تبلغ حوالي 7000 مستحضر دوائي مسجل ومسموح بدخوله الكويت ويتم تسجيل من 500 الى 600 مستحضر صيدلاني جديد سنويا، والمنتجات تشمل أدوية مكملات غذائية والأدوية الخاصة بمستحضرات التجميل والأدوية العشبية والبيطرية والأغذية الخاصة.