حنان عبدالمعبود

صرحت مديرة ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه بان ادارة تعزيز الصحة تقوم بنشر التوعية بالإسعافات الأولية للمجتمع حيث تم عمل عدة دورات توعوية وورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، مشيرة الى ان البداية كانت في منطقة الجهراء الصحية وامس الثلاثاء في منطقة الزهراء، موضحة انه تم تنسيق دورة تدريبية للإسعافات الأولية لطلبة الصفين الثامن والتاسع ذكور وذلك بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع بالزهراء.

وقدمت شرحا للطلبة بأهمية تعلمهم للإسعافات الأولية واستخدامها في حياتهم العملية والمستقبلية وقد ضم الطاقم التدريبي كلا من: د.عبدالحي البهنساوي ود.ريم نعيمة ود.هايدي السعداوي وتضمن اليوم تطبيقا عمليا للطلبة وتم استخدام الدمية للتعليم وتم عرض فيديو تعليمي للطلبة.