حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف مدير مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة ومركز سالم العلي للنطق والسمع د. شعيب المرهون عن الخطة المستقبلية للمستشفى، والتي تتمثل في إنشاء قسم لـ«الحوادث» في مستشفى زين.

وذكر المرهون في تصريح صحافي ان انشاء قسم لـ«الطوارئ» في مستشفى «زين» سيسهل تقديم الخدمات الطبية لحالات الأنف والأذن والحنجرة بمبنى المستشفى بدلا من مراجعة حوادث مستشفى الصباح. واعلن عن افتتاح غرفتي عمليات جديدتين ضمن التوسعة المستقبلية لمستشفى زين قريبا، مبينا ان الهدف منها هو تغطية الكثافة السكانية، وتوزيع الاطباء على غرف العمليات لتقديم خدمة افضل.

وأكد أن هناك خطة مستقبلية لتوسعة مستشفى زين لإضافة أقسام اخرى مساندة للأقسام الفنية، وهي قسم مختبر علم الأمراض وتوسعة مختبر النوم، فضلا عن استحداث قسم لـ «الأشعة» وتوسعة الصيدلية ومختبرات الدم ليشمل جميع فحوصات المرضى.

من جانبه، اعلن رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة د.باسل الصباح عن المؤتمر الـ٤٠ لجراحة الأنف والأذن والحنجرة من ٢٣ حتى ٢٥ من الشهر الجاري بفندق راديسون بلو تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي الساعة ١٠ صباحا.