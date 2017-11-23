حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية ورئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب د.محمد المطيري عن إقامة مؤتمر الجمعية «التحديثات في الطب» الثاني تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وينوب عنه وزير الصحة د.جمال الحربي وذلك غدا الجمعة ٢٤ الجاري بفندق «ميلينيوم» الـ ٤ عصرا، ويستمر لمدة يومين.

وأشار المطيري في تصريح صحافي إلى مشاركة نخبة من الأطباء من أميركا وأوروبا ودول الخليج، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين الكويتيين من مختلف التخصصات الطبية، لافتا إلى وجود إقبال شديد من الأطباء للتسجيل في المؤتمر، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن الى ١٥٠٠ طبيب وطبيبة.

وذكر أن المؤتمر سيتناول كل ما هو جديد في مجالات طب الأطفال والنساء والولادة والجراحة العامة وطب العناية المركزة والطب الباطني، بالإضافة الى محاضرات خاصة عن أخلاقيات مهنة الطب.

وأفاد المطيري بأن هناك عدة ورش عمل فنية ستقام على هامش المؤتمر لتدريب الأطباء وطلبة الطب والعاملين في مجال التمريض، فضلا عن اقامة ورشة عمل عن المسؤولية القانونية للطبيب تلقيها المحامية د.عنادل المطر.

وكشف عن عقد اجتماع للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يحضره اكثر من ١٤ جمعية ونقابة طبية لتوطيد أصر التعاون بينها على هامش المؤتمر، حيث سيشارك فيه الأمين العام للجمعية الطبية العالمية د.أوتمر كلويبر لإلقاء محاضرات عن أهم الوثائق الصادرة عن الجمعية الطبية العالمية، وكذلك للالتقاء برؤساء الجمعيات العربية التي ستتواجد في الاجتماع.