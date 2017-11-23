قال وزير الصحة د.جمال الحربي اليوم ان تشغيل مستشفى جابر الاحمد سيتم قريبا على مرحلتين يتم في اولاهما تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية والاجنحة والباطنية والاطفال وامراض النساء وفي الثانية تشغيل الاجنحة والعمليات والجراحات التخصصية.

وأضاف الحربي في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الانف والاذن والحنجرة المنعقد في الكويت حاليا ويستمر ثلاثة أيام ان مستشفى جابر سيضم اكثر من 120 عيادة خارجية و33 غرفة للاطباء الاستشاريين وخمس عيادات للانف والاذن والحنجرة.

وأوضح ان العيادات الخارجية ستشمل كل التخصصات بما فيها الجراحة العامة والباطنية والاطفال وامراض النساء مشيرا الى انه سيتم أيضا فتح اقسام الاجنحة وغرف العمليات والعناية المركزة والحوادث والعمليات الدقيقة التخصصية مثل جراحة المخ والاعصاب وجراحة القلب.

وذكر انه سيتم خلال أسبوعين افتتاح مركز (السالمية) التخصصي للانف والاذن والحنجرة لافتا الى وجود عشر عيادات تخصصية للانف موزعة على مختلف مستوصفات المناطق الصحية.

وقال انه اصدر قرارا بإنشاء اقسام متخصصة بالانف والاذن والحنجرة في كل من المستشفى الاميري ومبارك الكبير.