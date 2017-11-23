أكدت وزارة الصحة اليوم سلامة الطعوم الخاصة بمرض الانفلونزا ومطابقتها للمواصفات الخليجية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في الوزارة د.ماجدة القطان في بيان صحفي ان الكميات الموردة إلى دولة الكويت من لقاح الانفلونزا الموسمية كلها مستوفية الوثائق والخصائص الفيزيائية العلمية.

وأوضحت القطان انه بناء على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود دفعة من طعم الأنفلونزا الموسمية غير مطابقة للمواصفات في السعودية تم الوقوف على رقم التشغيلة والجهة الموردة لتلك الطعوم من خلال المتابعة والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون.

وبينت ان إدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع الأقسام المعنية في الوزارة وإدارة المستودعات الطبية قامت بالوقوف على كميات الطعوم الموجودة لديها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المثار عليها التساؤلات.

وأشارت إلى انه لا توجد أي كميات من تشغيلة الطعوم التي ورد ذكرها وان الكميات الموجودة في الكويت والتي تم تداولها في مختلف المراكز الصحية في البلاد مطابقة تماما للمواصفات القياسية العالمية ومستوفية للشروط الفنية الفيزيائية للجودة.

وأكدت سلامة وجودة الطعوم المتداولة وعدم تشكيلها لأي خطورة على الأفراد في دولة الكويت مشددة على حرص وزارة الصحة على شراء الطعوم من أفضل الشركات المعتمدة عالميا والمطابقة لمعايير الجودة الدولية.

وطمأنت القطان المواطنين والمقيمين بعدم وجود أي خلل في الطعوم قائلة "يمكن للجميع مراجعة مراكز الصحة الوقائية لأخذ تطعيماتهم باطمئنان".