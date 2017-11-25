مهدي: الجهراء تحظى بالعديد من المشاريع التنموية

بشرى شعبان

استقبل الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، صباح أمس محافظ الجهراء الفريق م. فهد الأمير في اطار استعراض المشاريع المستقبلية لمحافظة الجهراء.

حضر اللقاء الامين المساعد للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي والامين المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري والامين المساعد للشؤون المالية والادارية ايمان المطيري.

وخلال اللقاء قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في كلمة رحب فيها بمحافظ الجهراء: ان الجهراء تعد من اكبر المحافظات في الكويت وهناك الكثير من مشاريع التنمية ضمن نطاق المحافظة مثل محطة الصبية وميناء مبارك الذي يعد من اكبر الموانئ في المنطقة وكذلك هناك مشاريع مستقبلية للمحافظة ضمن مشاريع التنمية منها مشاريع اسكانية،والقى محافظ الجهراء الفريق م. فهد الامير كلمة اعرب فيها عن سعادته بلقاء المسؤولين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للتحدث حول مشاريع محافظة الجهراء المستقبلية ومنها مشاريع سوق الجهراء التراثي وتطوير سوق الجهراء القديم وتجميل «الدوارات والمداخل» وكذلك مشروع الواجهة البحرية «كاظمة ـ الخويسات».

وتحدث الفريق الأمير عن محافظة الجهراء بها مستشفى يحتوي على 400 سرير وسيكون هناك مستشفى جديد نهاية العام القادم يستوعب بحدود 1200 سرير، مؤكدا ان شبكة الطرق المؤدية الى الجهراء سهلة، معربا عن امله في ان يتم خلال اللقاء توضيح صورة للتنمية الشاملة في محافظة الجهراء سواء كانت التنمية البشرية او التنمية العمرانية وان تكون محافظة الجهراء هي الرابط الاقتصادي بين الكويت من جهة والبصرة وحفر الباطن.