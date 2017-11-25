على جميع الأطباء العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي التبليغ عن جميع حالات الاشتباه

عدم إجراء الفحص المخبري للحالات الخفيفة والمتوسطة للمرض والتي ليس لديها عوامل الاختطار عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية التعامل مع حالات «الانفلونزا الموسمية» وحالات العدوى التنفسية الحادة.

وتضمنت الآلية التي تنشرها «الأنباء» طريقة «التبليغ» عن الحالات، حيث شددت على جميع الأطباء العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي التبليغ عن جميع حالات الاشتباه بمرض الانفلونزا والعدوى التنفسية الحادة، وذلك من خلال اقرب مركز صحة وقائية خلال 24 ساعة مع التأكد من استيفاء بيانات المريض بما فيها عنوانه وجهة سكنه.

وبينت انه يجب على أطباء الصحة الوقائية بالمستشفيات التنسيق مع الأطباء العلاجيين بالمؤسسات الصحية والمرور الدوري على الأجنحة للتأكد من التبليغ الفوري عن الحالات المشتبه بها بالمستشفى الى اقرب مركز للصحة الوقائية، فضلا عن التبليغ هاتفيا وكتابيا خلال 24 ساعة لأقرب مركز للصحة الوقائية.

ولفتت الى انه عند التبليغ كتابيا يتم استخدام نموذج بلاغ مرض ساري مع استيفاء جميع بيانات المريض وعنوان سكنه والمهنة ونوع التشخيص، اما عند دخول الحالة للمستشفيات (الحكومية أو الأهلية) فيجب تبليغ قسم منع العدوى بالمستشفى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى على الوجه الأمثل وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة من ادارة منع العدوى بوزارة الصحة.

التشخيص المخبريوجاء في الآلية إجراءات التشخيص المخبري، والتي أكدت على ان يكون التشخيص مخبريا لحالات اشتباه الانفلونزا أو العدوى التنفسية الحادة، حيث تتم عند أخذ مسحات الحلق والبلعوم وفق الآلية، مراعاة ان تؤخذ المسحات فقط للحالات الاكثر عرضة لخطر الإصابة High Risk Groups، وتؤخذ مسحات الحلق أو البلعوم للفحص المخبري، وإرسال المسحات مع نموذج الفحص المخبري، كما يجب استكمال وكتابة البيانات المطلوبة كاملة على نموذج الفحص المخبري، علاوة على انه يجب كتابة رقم هاتف الطبيب المعالج على النموذج للاتصال به بعد ظهور النتائج المخبرية من مسؤول المختبر فور تأكيد او نفي التشخيص.

وتابعت: كما يجب على جميع الأطباء العلاجيين (بالقطاع الحكومي او الأهلي) عدم أخذ عينات جموعية من المرضى والمراجعين في حال عدم وجود أعراض الانفلونزا المشتبه بها الواردة بهذا التعميم الا بعد التنسيق المباشر مع أطباء الصحة الوقائية بالمستشفى أو أقرب مركز صحة وقائية ليتم استكمال الإجراءات الوقائية حسب الوضع، اضافة الى مراعاة عدم اجراء الفحص المخبري للحالات الخفيفة والمتوسطة للمرض والتي ليس لديها عوامل الاختطار والتي تعتبر مستقرة ويكتفى بإعطاء العلاج دون الفحص المخبري إلا في حالة وجود مبررات طبية لذلك او متغيرات سريرية على حالة المريض تستوجب ذلك.

وأكدت على أهمية مراعاة الإرشادات عند عمل التحاليل الفيروسية لتأكيد التشخيص مخبريا للمرضى في الحالات التالية:

أ ـ مراعاة أولوية الفحص المخبري للمرضى الذين يعانون من وجود مضاعفات للإصابة بالانفلونزا كمن يصاب بالالتهاب الرئوي ويتطلب علاجه دخول المستشفى، ومن تتسبب له العدوى بتدهور الأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها.

ب ـ المرضى الذين يستدعي علاجهم دخول المستشفى لتدهور حالاتهم الصحية بسبب المرض، أو لأي سبب آخر.

ج ـ المرضى الذين ينتمون للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الانفلونزا.

وأشارت الى ان إعادة التحليل المخبري تكون وفق ضوابط للفحص كوجود مبررات للاستمرار في الاشتباه بإصابة المريض بالانفلونزا بالرغم من سلبية النتيجة الأولى مع الالتزام بما جاء في النقطة السابقة وبناء على رأي الأطباء المختصين، ومع وجود ضوابط لإعادة فحص الحالات الإيجابية إذا دعت الحاجة لمتابعة تطور حالة المريض الاكلينيكية وبناء على رأي الأطباء المختصين.

10- لا تقوم المختبرات الفيروسية بإصدار النتائج المشتملة على الاستدلال النوعي (H1N1 او H3N2) لفيروس انفلونزا (A) إلا في حالات خاصة بعد التنسيق مع أطباء منع العدوى والأمراض الفيروسية، ويتم الاكتفاء بتبليغ الأطباء المعالجين بإيجابية العينات لفيروس الانفلونزا A أو الانفلونزا B، داعية من جميع أطباء الصحة الوقائية بالمستشفيات حال دخول الحالات المشتبه بـ«الإنفلونزا»، الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق مع المختبر لسرعة الحصول على نتائج عينات مسحات المريض من مختبرات الفيروسات.

المختبرات المعتمدةودعت الآلية جميع العاملين بالقطاع الحكومي والأهلي الى مراعاة عمل الفحص المخبري لفيروس الانفلونزا في المختبرات المعتمدة التالية:

أ ـ وحدة مختبر الفيروسات بقسم مختبرات الصحة العامة والكائن بمنطقة حولي: ويختص بتسلم وفحص العينات من جميع المؤسسات العلاجية بالقطاع الأهلي وبعض المؤسسات العلاجية بالقطاع الحكومي (مستشفى الفروانية، مستشفى الأميري، مستشفى العدان، مستشفى الجهراء، مستشفى الصباح)

.ب ـ مختبر الفيروسات لمستشفى مبارك الكبير بمنطقة حولي الصحية: وذلك للجهات العاملة بمنطقة حولي الصحية.

ج ـ مستشفى الولادة: مختبر مستشفى الولادة.

د ـ مستشفى ابن سينا: مختبر مستشفى ابن سينا.

هـ ـ ما يستجد من مختبرات وفق توجيهات وزارة الصحة.

وبينت ان المختبرات المعنية تقوم بالإجراءات التالية:

أ ـ على وحدة الفيروسات بقسم مختبرات الصحة العامة إجراء الفحص المخبري للعينات المرسلة لتحديد اي من الفيروسات التي يمكن ان تسبب مرض الانفلونزا او العدوى التنفسية الحادة للحالات المشتبهة والتأكد من توافر الكواشف المخبرية المطلوبة لذلك.

ب ـ يجب على وحدة الفيروسات بقسم مختبرات الصحة العامة التعميم على جميع الجهات العلاجية التعليمات الفنية الخاصة بطبيعة العينات المطلوبة وكيفية أخذها وحفظها ونقلها لمختبر الفيروسات وآلية الاتصال معهم لمعرفة النتيجة بأسرع وقت.

ج ـ يجب على وحدة الفيروسات التبليغ الفوري عن النتائج المخبرية الإيجابية أو السلبية هاتفيا وذلك الى جهة إرسال العينات المأخوذة من الأفراد حتى يتم تحديد الإجراءات العلاجية والوقائية المطلوب اتخاذها.

د ـ يجب التبليغ الفوري عن نتائج العينات الإيجابية هاتفيا وكتابيا الى ادارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات الوقائية او اي تدابير وقائية اخرى مع الجهات المعنية.

هـ ـ يجب على وحدة الفيروسات التعميم على جميع الجهات العلاجية والوقائية عن ساعات تسلم العينات وجدول وأرقام خفارة مختبر الفيروسات ليتسنى للجهات العلاجية والوقائية التنسيق معهم لإرسال العينات وأخذ النتائج.

و ـ يحق للمختبرات المعنية تحديث هذه الإجراءات ونماذج الفحص المخبري وفق المستجدات العلمية ومقتضيات العمل بعد اعتماد التحديثات من وكيل الوزارة.

آلية التحويلوتطرقت الآلية الى طريقة تحويل الحالات التي تحتاج الى دخول المستشفى او العناية الفائقة، حيث فضلت علاجها في المستشفيات الحكومية التابع لها سكن المريض.

إجراءات منع العدوىوشددت الآلية على أطباء منع العدوى بالمستشفيات الحكومية والأهلية مراعاة التأكد من تطبيق إجراءات منع العدوى لحالات الانفلونزا او العدوى التنفسية الحادة التي يتطلب علاجها دخول المستشفى خاصة الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة وفق الإجراءات الصادرة عن ادارة منع العدوى، فضلا عن المتابعة الدورية وتقييم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى للحالات سابقة الذكر، والتأكد من التزام جميع الجهات العلاجية ببروتوكولات العزل ومنع العدوى المعتمدة، والتعامل مع حالات العدوى الداخلية لـ «ili or ari» بالمستشفى «hospital acquired infection» واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال ذلك لمنع ظهور حالات مشابهة لاحقا.

إجراءات الصحة الوقائية بالمستشفياتوذكرت انه على اقسام الصحة الوقائية بالمستشفيات الحكومية حال دخول الحالات المشتبه في أنها إنفلونزا أو عدوى تنفسية حادة، الاخذ في الاعتبار الإجراءات التالية:

1 ـ متابعة الابلاغ كتابة على نموذج بلاغ رسمي أو هاتفيا خلال 24 ساعة يومي الى كل من:٭ مركز الصحة الوقائية بمنطقة سكن الحالة.٭ رئيس وحدة خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية.٭ قسم مكافحة الأمراض.

2 ـ التنسيق مع الأطباء بالجهات العلاجية المعنية لسرعة التبليغ عن الحالات (وفق هذا التعميم ومتابعة حالات الدخول المشتبهة).

3 ـ متابعة إجراءات المختبر بالمستشفى لسرعة الحصول على نتائج مسحات المريض.

4 ـ المرور الدوري على الأجنحة العلاجية المعنية للتأكد من التبليغ عن جميع الحالات.

5 ـ التنسيق مع إدارة المستشفى والقسم العلاجي وقسم منع العدوى لحصر المخالطين من المرضى والأطباء والهيئة التمريضية.

6 ـ إعطاء التطعيم والعلاج الوقائي لمخالطي الحالات المؤكدة (للانفلونزا) من المرضى والهيئة الطبية (أطباء وتمريض) ممن لديهم عوامل الاختطار للمرض مع مراعاة سابقة التطعيم وموانع ومحاذير التطعيم والعلاج الوقائي المتعارف عليها عالميا.

7 ـ عند ظهور عدوى للانفلونزا داخلية بالمستشفى، يتم اخطار قسم منع العدوى بالمستشفى لاتخاذ اللازم.

8 ـ متابعة التشخيص النهائي للحالات المبلغة مبدئيا بأنها حالات إنفلونزا او عدوى تنفسية حادة حتى التوصل الى تشخيص نهائي، ثم متابعة صدور بلاغ معتمد من الطبيب المعالج بالتشخيص النهائي للحالة.

9 ـ على قسم الصحة الوقائية بالمستشفى وضع كشف دوري بأرقام الهواتف وأسماء الاطباء الوقائيين المخافرين (بالمستشفى او المنطقة) وتعميمها بشكل دوري على الاجنحة والاقسام العلاجية واقسام الحوادث والمختبر بالمستشفى للاستعانة بها وفق الحاجة خاصة في ايام العطل الرسمية للدولة.

10 ـ إعداد وإرسال تقرير عن الحالات المؤكدة (للانفلونزا) والمتوفاة موضحا وصف التاريخ المرضي والتشخيص النهائي للحالة وسبب الوفاة في أسرع وقت بالتنسيق مع مدير المستشفى.

إجراءات الصحة الوقائية بالمركزولفتت الآلية الى انه على المركز الوقائي المعني بسكن الحالة المؤكدة (للانفلونزا) اتخاذ الإجراءات الوقائية لمخالطي الحالة وفق التالي:

1 ـ حصر المخالطين المباشرين بالمنزل للحالات المؤكدة (للانفلونزا) والمراقبة الصحية يوميا لهم بالمنزل (لمدة 7 ايام) للأعراض المشتبهة للانفلونزا او العدوى التنفسية الحادة مع قياس وتسجيل درجات الحرارة يوميا.

2 ـ تعبئة الاستمارة الخاصة بالانفلونزا ارسالها الى ادارة الصحة العامة.3 ـ في حال ظهور اي اعراض مشتبهة بين احد المخالطين يحول للمركز الصحي التابع له للتقييم والعلاج.

4 ـ يتم اعطاء التطعيم والعلاج الوقائي للمخالطين المباشرين للحالات المؤكدة (للانفلونزا) وفقط لمن لديهم عوامل اختطار لمضاعفات المرض مع مراعاة سابقة التطعيم والموانع والمحاذير المتعارف عليها دوليا للطعم والعلاج الوقائي، بقية مخالطي المنزل تتم مراعاة سبل الوقاية كآداب العطاس والسعال وتنظيف الأسطح وغسل الايدي.

5 ـ يراعى صرف العلاج الوقائي للمخالطين لمن لهم عوامل اختطار لمضاعفات الانفلونزا.

6 ـ التثقيف الصحي عن طرق الوقاية وتطهير الاسطح والادوات والملابس الملوثة بإفرازات المريض ويمكن الاستعانة بالارشادات الصحية لمرضى الانفلونزا.

7 ـ رفع الاحصائيات الخاصة بالحالات بشكل دوري لادارة الصحة العامة وفق النظام المحدد من الجهة المعنية بالادارة.

8 ـ عند حدوث تفشي (للانفلونزا) في التجمعات الخاصة (الحضانات دور الرعاية الاجتماعية المؤسسات الاصلاحية وما يعادلها) تتخذ نفس الاجراءات المذكورة عاليه للمخالطين في تلك التجمعات.

العلاج الوقائيوأشارت الآلية الى انه يعطى العلاج الوقائي للمخالطين المباشرين ممن لديهم مخاطر لمضاعفات المرض فقط وذلك حسب الجرعات المطلوبة للمضادات الفيروسية وفق الآلية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

اللوائح الصحية الدوليةوجاء في الآلية أنه يقوم قسم صحة الموانئ والحدود والجهات المعنية باللوائح الصحية الدولية بمراعاة الاجراءات المتمثلة في إصدار نشرة دورية لجميع الجهات المعنية بوزارة الصحة عن المناطق التي تحدث بها تفشيات للانفلونزا و فيروسي كرونا وسارس والامراض التي تسبب العدوى التنفسية الحادة الشديدة المطلوب التبليغ عنها وفق ما يرد من منظمة الصحة العالمية والمكاتب الاقليمية التابعة لها على ان ترفع نسخ منها الى مدير إدارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم لتعميم تلك النشرات على الجهات العلاجية والوقائية المعنية.

ودعت الى توعية المسافرين للخارج بكيفية الوقاية من مرض الانفلونزا بشكل عام بالتنسيق مع ادارة الطيران المدني للمسافرين خارج البلاد وفق الآلية التي يرونها مناسبة خاصة اثناء مواسم السفر الجموعي في موسم الحج او شهر رمضان او موسم الشتاء، منوهة الى انه في حال اتخاذ قرار من وزارة الصحة او وجود توصيات من منظمة الصحة العالمية لمراقبة القادمين من دولة بها وباء لمرض الانفلونزا بأنواع جديدة يتم العمل كما هو متبع عادة في مثل تلك الحالات لمنع وفاة المرض.

الإجراءات الخاصة بالقطاع الأهليوطلبت الآلية من جميع أطباء القطاع الصحي الاهلي (بالمستشفيات والعيادات) الاخذ في الاعتبار الاجراءات التالية عند تشخيص حالات مشتبه في أنها إنفلونزا او عدوى تنفسية:

1 ـ مراعاة ما جاء بالمواد السابقة لهذا القرار.

2 ـ عند ظهور عدوى للانفلونزا الداخلية بالمستشفى يتم إخطار قسم منع العدوى بأقرب مستشفى عام للوزارة لاتخاذ اللازم.

3 ـ عند ظهور حالة مؤكدة داخل المستشفى أو بين العاملين من الهيئة الطبية يتم التنسيق مع اقرب مركز وقائي وتسهيل عملهم ليتم اعطاء العلاج الوقائي دون رسوم للمخالطين المباشرين ممن لديهم عوامل اختطار لمضاعفات المرض مع مراعاة الموانع والمحاذير المتعارف عليها دوليا.

4 ـ يجب على مستشفيات القطاع الاهلي الالتزام بالتطعيم الروتيني لافراد الهيئة الطبية (اطباء وممرضات) بشكل سنوي بطعم الانفلونزا الموسمية قبل فصل الشتاء او عند توافر الطعم وذلك من خلال شراء الطعم من الشركات المرخصة.

5 ـ التبليغ الفوري في منع العدوى بالمستشفى نفسه لاتخاذ اللازم وفقا لتعليمات منع العدوى الصادرة من الوزارة.

6 ـ متابعة التشخيص النهائي للحالات المبلغة مبدئيا بأنها حالات مشتبهة (ILI or ARI) حتى تأكيد التشخيص والتبليغ مرة اخرى بالتشخيص النهائي كتابيا على نموذج بلاغ رسمي لاقرب مركز للصحة الوقائية.

7 ـ عند تشخيص حالات (ILI or ARI) بين المرضى المعزولين بالمستشفى او الهيئة الطبية (اطباء وتمريض) بالقطاع الخاص يحق للاطباء العاملين في المراكز الوقائية او الصحة العامة زيارة ومعاينة المستشفى للتنسيق والتقييم واعطاء العلاج الوقائي.

8 ـ في حال مخالفة هذا القرار من المسؤولين والعاملين بالقطاع الاهلي يتم رفع الامر الى ادارة التراخيص الطبية لاتخاذ الاجراء اللازم وفق القرارات والنظم الصادرة.

الإجراءات الخاصة بالتطعيموأكدت آلية الإجراءات الخاصة بالتطعيم على اهمية الحرص على تطعيم الفئات ذات الاختطار، حيث يجب على المسؤولين ومجالس الاقسام العلاجية الذين لديهم مراجعون من الحالات بوزارة الصحة والجهات الحكومية فقط مراعاة التالي:

1 ـ يجب على اقسام الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفيات الحكومية تحويل العاملين لديهم من الهيئة الطبية (اطباء وتمريض) لقسم الصحة الوقائية بالمستشفى للتطعيم بطعم الانفلونزا الموسمية بشكل دوري سنويا قبل فصل الشتاء او حال توافر الطعم.

2 ـ حث الفئات المذكورة ادناه بأخذ التطعيم الموسمي للوقاية من مرض الانفلونزا.

3 ـ رفع كتاب الى ادارة الصحة العامة في يناير من كل عام باعداد المراجعين للعلاج او المتابعة لديهم من الفئات المذكورة والتي ترغب تلك الجهات في تطعيمهم على ان يتم اعتماد تلك الاحتياجات من رئيس مجلس الاقسام التابعين له ليتسنى توفير الاحتياجات السنوية للطعم.

4 ـ تحويل المراجعين من الفئات المذكورة والتي ترغب تلك الجهات في تطعيمهم وذلك على نموذج وصفة طبية معتمدة من الطبيب المعالج وتحويلها لاقرب مركز وقائي للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية.

5 ـ ينصح بتطعيم الفئات ذات الاختطار كل عام بطعم الانفلونزا الموسمية بداية موسم الشتاء.

عزل

أشارت الآلية الى ان المخالطين لا يحتاجون الى اي اجراءات عزل او تطعيم او علاج وقائي الا إذا كانوا من الفئات التي لديها عوامل الاختطار، وذلك حرصا على منع زيادة مقاومة فيروس الانفلونزا للمضادات الفيروسية.

إبلاغ الأطباء

دعت الآلية الى توزيع وإبلاغ آلية التعامل مع حالات الانفلونزا الموسمية وحالات العدوى التنفسية الحادة بالكويت لجميع الاطباء والمسؤولين بالجهات الطبية المختلفة بالقطاع الصحي الحكومي والأهلي.

توصيات

أفادت وزارة الصحة بأن اعتماد هذه الآلية جاء بناء على آخر التوصيات والمستجدات لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض بشأن التعامل مع مرض الإنفلونزا A/H1N1 على انه أحد فيروسات الانفلونزا الموسمية والذي لم يعد يوصف بأنه جائحة عالمية، وآخر توصيات المنظمة بخصوص التعامل مع الانفلونزا الموسمية والعدوى التنفسية الحادة

تعريف

عرفت الآلية حالات الاشتباه بمرض الانفلونزا بـ ILI وهي influenza like lllness، اما حالات العدوى التنفسية الحادة فعرفت بـ ARI وهي acute respiratory infection.