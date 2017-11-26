توسعة وتجديد قسم العمليات بمستشفى الجهراء بإضافة 3 غرف عمليات جديدة.. وبدء العمل بالعيادات التخصصية لجراحة العمود الفقري والطب الرياضي وجراحة المفصل وجراحة اليد بقسم العظام

دائماً ما يتم المزج والخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات التي قد تحدث من إجراء عملية جراحية وهناك فرق كبير بين الاثنين

مستشفى الجهراء ليس «منفى» إنما يعتبر مركزاً تدريبياً للأطباء والإداريين.. ولم يتم رصد أي تفشيات وبائية بمستشفى الجهراء

قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين أدى إلى انخفاض عدد تردد المراجعين على المستشفى بنسبة تصل إلى 15.4%

تفعيل الملف الإلكتروني في الأجنحة والعيادات الخارجية بالكامل

أعلن مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري عن اتخاذ كل الإجراءات «الوقائية» و«العلاجية» بالمستشفى لمكافحة «إنفلونزا الشتاء»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لم يتم رصد اي تفشيات وبائية بالمستشفى خلال الأشهر الماضية.

وكشف د.المطيري في حوار خاص مع «الانباء» عن تطبيق نظام حجز المواعيد «الكترونيا» بمستشفى الجهراء اعتبارا من الاسبوع الجاري، مبينا انه تم تفعيل الملف الالكتروني في الأجنحة والعيادات الخارجية بالكامل.

واشار د.المطيري الى ان قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ادى الى انخفاض عدد المراجعين بمستشفى الجهراء بنسبة تصل الى 15.4%. وفيما يلي تفاصيل اللقاء كاملا:

أجرى اللقاء: عبدالكريم العبدالله

ما خطة المستشفى للتعامل مع طوارئ فصل الشتاء من الانفلونزا الموسمية؟

٭ اتخذ مستشفى الجهراء كل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة «إنفلونزا الشتاء»، حيث قام قسم الصحة الوقائية بالمستشفى بتوفير كمية كبيرة من طعوم الانفلونزا الموسمية الى جانب تطعيم العاملين بالمستشفى، وتطعيم المرضى المحولين من الاطباء المعالجين بالعبادات الخارجية، وكذلك تطعيم المرضى من المخالطين لمرضى الانفلونزا الموسمية، فضلا عن تطعيم جميع مرضى الكلى والامراض المزمنة، علاوة على انه تم توفير كمية مناسبة من عقار «التاميفلو» للاطفال والكبار للمرضى والمخالطين.

ما الجديد بمستشفى الجهراء؟

٭ سيتم افتتاح عيادة «التخاطب والبلع» بقسم الطب الطبيعي، فضلا عن انه جار العمل على افتتاح عيادة علاج الشد العضلي للاطفال، فضلا عن انه جار توسعة وتجديد قسم العمليات بإضافة 3 غرف عمليات «اضافية»، كما بدأ العمل بالعيادات التخصصية لجراحة العمود الفقري والطب الرياضي وجراحة المفصل وجراحة اليد بقسم العظام، هذا بالاضافة الى انه تم تشغيل العمليات «الصغرى» وهي عبارة عن 5 غرف عمليات.

الى اين وصل مستشفى الجهراء للحصول على الاعتراف العالمي بجودة الرعاية الصحية به؟

٭ حاز مستشفى الجهراء على شهادة الاعتماد «الوطني» بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات.

كيف تقارن معدل الأخطاء الطبية بمستشفى الجهراء بالمستشفيات الأخرى، وكيف تتعاملون مع الأخطاء الطبية بمستشفى الجهراء؟

٭ معظم العمليات الجراحية تكاد لا تخلو من المضاعفات الطبية، والتي بدورها تتفاوت من مضاعفات بسيطة يمكن علاجها في معظم الحالات بدواء مسكن للآلام وخلافه، أو مضاعفات تحتاج إلى تدخل طبي آخر مثل عمل جراحة تصحيحية أخرى، أو تدخل جراحي بالمنظار، أو باستخدام الأشعة المتقدمة، علما ان حدوث هذه المضاعفات ينتج عنه إبقاء المريض في المستشفى فترة أطول من المقررة له مسبقا أو عدم الرضى من المريض، وأحيانا اخرى قد تؤثر على حياة المريض أو مزاولته لحياته الطبيعية بعد العملية الجراحية، وقد تحدث هذه المضاعفات حتى في أفضل المستشفيات التخصصية في العالم، مع العلم انه تتم مناقشة هذه المضاعفات الطبية أسبوعيا في معظم المستشفيات في الخارج فيما يعرف بـ Complication.

أما الخطأ الطبي فهو ناتج عن إهمال الطبيب أو عدم قدرته على حسن التصرف في بعض الحالات المرضية أو قد تنتج عن ممارسة الطبيب غير المختص بحالة مرضية معينة.

دائما ما يتم المزج والخلط بين الخطأ الطبي والمضاعفات التي قد تحدث من إجراء عملية جراحية وهناك فرق كبير بين الاثنين.

٭ من المهم جدا عند إقرار عملية جراحية أن يناقش الطبيب الجراح مع المريض كيفية عمل العملية والمضاعفات التي قد تنتج عنها مع ذكر الخيارات الأخرى للعلاج مع توثيق ذلك فيما يعرف بإقرار الموافقة على التدخل الجراحي والذي يوقع عليه المريض او والده، علما ان هذه الخطوة تثقف المريض صحيا عن حالته المرضية وتجعله متقبلا لما قد ينتج عن العملية الجراحية، ونلتزم كمستشفى الجهراء للحد من الاخطاء الطبية بتطبيق برنامج الاعتراف الدولي بجودة الخدمات الصحية، وتطبيق نظام التبليغ عن الحوادث العارضة، فضلا عن تطبيق برنامج منظمة الصحة العالمية الخاص بسلامة المرضى.

كما يقوم مستشفى الجهراء بتنفيذ متطلبات التحدي العالمي الثاني «الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح»، بالاضافة الى وجود مراجعة للوفيات والمضاعفات والتي من مهامها مراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى من خلال المراجعة الفنية لتقارير رؤساء الاقسام المختصة ووضع واقتراح التوصيات الى جانب لجنة السلامة وادارة المخاطر والتي من مهامها التأكد من تنفيذ برامج السلامة وادارة المخاطر المعدة من قبل ادارة الجودة والاعتماد، ودراسة وتحليل الحوادث العارضة والحوادث العارضة الجائرة الخطيرة ووضع التوصيات والحلول التصحيحية المناسبة.

ما التخصصات الطبية الدقيقة التي لم يتم حتى الآن وجود أقسام وعيادات لها بمستشفى الجهراء؟

٭ لا توجد وحدات او اقسام للجراحات التخصصية سوى الجراحة العامة، لكن هناك خدمة يومية لجراحة الاعصاب، كما ان هناك عيادة لجراحة التجميل، وهو يوم واحد بالاسبوع صباحا، عدا ذلك فإن جميع الحالات التي تحتاج الى جراحات تخصصية طارئة مثل جراحة الاطفال، او التجميل، او الصدر فيتم استدعاء الطبيب الخفر من منطقة الصباح التخصصية لمباشرة هذه الحالات، علما انه لا وجود لجراحات زراعة الأعضاء او القلب والاورام المعقدة.

ما تأثير قرارات زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين على حجم العمل بمستشفى الجهراء؟

٭ أدى قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين الى انخفاض عدد تردد المراجعين على المستشفى بنسبة تصل الى 15.4%، وذلك بعد مراجعة الإحصائيات منذ تطبيق قرار زيادة الرسوم.

عزوف الأطباء

لماذا نسمع ان هناك عزوفا من الأطباء الكويتيين عن العمل بمستشفى الجهراء ويفضلون العمل بمستشفيات اخرى، هل له علاقة بعدم كفاءة الخدمة بالمستشفى؟

٭ لا وجود لأي عزوف من الاطباء عن العمل بمستشفى الجهراء، ونود ان نشير الى ان معظم الاطباء الذين عملوا في مستشفى الجهراء من الاداريين والفنيين اصبحوا وكلاء مساعدين وقيادات في الوزارة، وهنا نؤكد ان مستشفى الجهراء ليس «منفى»، إنما يعتبر مركزا تدريبيا للأطباء والاداريين، علما أن المستشفى يضم افضل الكفاءات الوطنية بمختلف التخصصات الطبية، كما ان مستشفى الجهراء واجه كل التحديات على خلاف المستشفيات الاخرى ما جعله يصنع اطباء واداريين متميزين في العمل، بمعنى أن تعليم الطب والادارة يكون في مستشفى الجهراء بشكل متميز.

متى يطبق نظام حجز المواعيد «الكترونيا» بمستشفى الجهراء أسوة بمستشفى الفروانية؟

٭ سيتم العمل على تطبيق نظام حجز المواعيد «الكترونيا» بمستشفى الجهراء اعتبارا من الاسبوع الجاري، علما ان هذا النظام من شأنه أن يقلص الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد على المريض وعلى الأطباء، وعلى الإدارة.

التعامل مع الشكاوى

ما إجراءات التعامل مع الشكاوى بالمستشفى؟

٭ توجد سياسة لتلقي الشكاوى والرد عليها، كما توجد نماذج لتقديم الشكاوى والاقتراحات متوافرة مع صناديق لوضعها فيها بجميع اروقة المستشفى، وأؤكد ان ابوابي مفتوحة لجميع المرضى والمراجعين.

كيف تتعاملون مع كبار السن وذوي الإعاقة من مراجعي المستشفى؟

٭ تم افتتاح مكاتب لخدمة المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص موظفين لخدمتهم، مع عمل نماذج خدمة تحتوي على بيانات هؤلاء المراجعين بناء على توصيات وزير الصحة د.جمال الحربي.

ما حقيقة ان بعض الادوية التي تصرف في مستشفيات مبارك والاميري لا تصرف لمستشفى الجهراء؟

٭ جميع الادوية متوافرة في مستشفى الجهراء، ما عدا بعض الادوية التخصصية التي يتم طلبها من ادارة المستودعات الطبية في بعض المستشفيات لوجود تخصصات فيها لا تتوافر في مستشفى الجهراء.

هل المستشفى يقوم بدور تعليمي بالتنسيق مع برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)؟

٭ قام فريق من معهد الكويت للاختصاصات الطبية بزيارة مستشفى الجهراء مؤخرا تمهيدا لاعتماده كمركز تدريبي.

ما نصيب مستشفى الجهراء من برنامج الأطباء الاستشاريين الزوار الذين تدعوهم الوزارة من المستشفيات العالمية؟

٭ مستشفى الجهراء له دائما نصيب في استقطاب الاستشاريين الزوار من الخارج، حيث كانت هناك عدة زيارات الاستشاريين في الجراحة العامة والسمنة والروماتيزم خلال العام الحالي.

الحوادث والطوارئ

ما خططكم بالمستشفى للتعامل مع الحوادث والطوارئ، وهل استفدتم من حادثة حريق مستشفي الجهراء التي حدثت منذ حوالي 10 سنوات، وهل تم تفادي أسبابها لمنع تكرارها؟

٭ يقوم قسم الطوارئ بالتعامل مع الأحداث الكبرى والكوارث وفقا للخطط الموضوعة والمتبعة في هذه الحالات، وتتم مراجعة خطط الطوارئ بصفة دورية من خلال لجنة الطوارئ بمنطقة الجهراء الصحية حسب المستجدات الميدانية، فضلا عن ان مستشفى الجهراء مر بالعديد من الأحداث خلال السنوات الماضية استفاد منها لتطوير خطط الطوارئ.

ما استعداداتكم للخدمات الصحية لمرتادي البر والمخيمات؟

٭ مستشفى الجهراء مستعد وجاهز لموسم المخيمات والبر، من خلال قسم الطوارئ المجهز بالكامل لاستقبال حوادث التصادم وانقلاب الدراجات النارية وحالات الاختناق داخل المخيمات لا قدر الله، كما يقوم القسم بتوعية مرتادي البر اثناء مراجعتهم بوسائل تجنب العواقب والمخاطر خلال موسم البر.

تلوث المستشفى

ما حقيقة حدوث تلوث في مستشفى الجهراء في العناية المركزة ووحدة الخدج، وكيف تتعاملون مع التلوث في المستشفى؟

٭ خلال شهري اكتوبر ونوفمبر لم يتم رصد حدوث اي تفشيات وبائية بمستشفى الجهراء، وهناك سياسة رسمية معتمدة من ادارة منع العدوى للتعامل مع اي تفشيات وبائية في حالة حدوثها، كما ان هناك فريق منع عدوى يقوم بالمرور على مناطق المستشفى لرصد حالات العدوى المكتسبة باستخدام قائمة المتابعة للمرور البيئي ويتم ارسال النتائج الخاصة بقوائم المتابعة ومعدلات العدوى داخل المستشفى لمدير المستشفى شهريا.

الى أين وصل الملف الالكتروني بالمستشفى؟

٭ تم تفعيل الملف الالكتروني في الأجنحة والعيادات الخارجية بالكامل، وجار تفعيل النظام في قسم الطوارئ، وتم ربط أنظمة المختبرات والأشعة والطب النووي والصيدلية ونظام الرعاية الصحية الاولية عند تحويل المرضى للعيادات الخارجية بالمستشفى، كما تم ربط نظام المحاسبة المالية بنظام المستشفى، وتم تحديث النظام بما يتناسب مع التسعيرات الجديدة للخدمات الصحية، كما تم ربط عيادات الجلدية في مركز الجهراء الصحي بنظام المستشفى، وربط عيادات المسالك البولية والعظام في مركز العيون الصحي بنظام مستشفى الجهراء، كما ان هناك لجنة لمتابعة تطبيق الملف الالكتروني وتجتمع لمتابعة إنجاز العمل بشكل مستمر.

كثرت ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية، خاصة في مستشفى الجهراء.. فكيف تحمون العاملين لديكم من هذه الاعتداءات؟

٭ هذه الظاهرة موجودة في جميع المستشفيات، وهي تعتمد على ثقافة المريض، وإحساسه بأن هذا الطبيب لا يميز بين المرضى، علما ان الطبيب هو الذي يقيم الوقت للجلوس مع الحالة، ولكن بعض المرضى ليس لديهم الصبر الكافي لينتظر الطبيب، وليس لديه الوعي بعمل الطبيب، وهذا أيضا بالنسبة للطبيب بحيث يقع بضغط نفسي كبير عندما يعاين عددا كبيرا من المرضى، وعند حصول الأمرين بين المريض والطبيب يحصل احتكاك بينهم مما يؤدي الى الاعتداءات، وهنا يجب توعية المرضى بدور الطبيب عن طريق حملات توعوية خاصة بهذا الشأن.

يُشاع أن مستشفى الجهراء يقدم أسوأ خدمة صحية على مستوى وزارة الصحة.. فما رأيك بهذا الموضوع، وهل لديكم نظام لقياس رضاء المراجعين على مستوى جودة الخدمة؟

٭ الاشاعة لا تعني وجود الحدث، وهنا نقول مستشفى الجهراء يقدم خدمة مميزة طبية بوجود أطباء متميزين وكفاءات، علاوة على وجود امكانيات مميزة في المستشفى لا تقل عن أي مستشفى آخر، والملاحظ في الكويت الآن اننا نسعى دوما للأفضل، وبالنسبة لي أنا اعتبر أن الإساءة لخدمات المستشفى تعطيني الحافز لتقديم الأفضل، وهذا لا يعني أن الخدمة سيئة في مستشفى الجهراء، ولكننا نسعى الى أن نحسن الخدمات التي يطمح اليها المواطن، اما بالنسبة لوجود انتقادات فنحن نسعى للارتقاء الى طموح المواطن عن طريق التعاون مع وزارة الصحة والحكومة والجميع لنصل الى هذا الامر، ونعتنا بالخدمة السيئة يجب أن يكون حافزا لنا على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

يقع مستشفى الجهراء على الطرق السريعة والتي تصل الى الحدود العراقية والسعودية عن طريق العبدلي والسالمي، فما استعدادات مستشفى الجهراء للتعامل مع الحوادث في هذه الطرق السريعة؟

٭ مستشفى الجهراء موجود على الطرق السريعة وطرق السفر التي تكثر بها الحوادث، لكن بفضل الله لدينا طواقم طبية متميزة، ولدينا أقسام للعظام تدعم القسم الطبي في الحوادث، علاوة على أن لدينا جراحة عامة تدعم قسم الحوادث أيضا، كما أن هناك أماكن لغرف العمليات التي يمكن أن تستوعب حوادث الطرق، ونستقبلهم رغم الضغط على المستشفى، ولا قدر الله في حال حدوث طارئ فإن الاستجابة سريعة، وجميع الأقسام متعاونة مع الحوادث في حال حدوث أي طارئ، علما ان قسم الطوارئ يستقبل طوال العام العديد من الإصابات الجماعية الناتجة عن حوادث الطرق السريعة.

كما هناك استعدادات يقوم بها مستشفى الجهراء للتعامل معها من خلال تطبيق خطة التعامل مع الإصابات الجماعية واجراء تجارب التمارين الوهمية مع ادارة الطوارئ الطبية وغيرها من الأمور الاخرى، ونسأل الله ان يحفظ الجميع من الحوادث.

كلمة اخيرة.

٭ اسأل الله عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها قائد الانسانية وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي من كل مكروه.