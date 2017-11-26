عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي رفع مشروع «تأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية» الى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء لدراسته من الجوانب المالية والإدارية والقانونية.

وأشار الى مناقشة مشروع حماية الاطباء من الاعتداءات في اللجنة الصحية بمجلس الامة، وان الجمعية الطبية تسعى لإقرار المشروعين للأطباء.

وقال الحربي في كلمة له نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح مؤتمر الجمعية الطبية الكويتية «التحديثات في الطب٢»: إن الرعاية الأبوية السامية من صاحب السمو تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا الإنسانية والمهنية لمتابعة أحدث المستجدات العالمية في العلوم والممارسة الطبية في جميع التخصصات وبذل المزيد من الجهود المخلصة والتفاني في العمل لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة من خلال التطوير المستمر للرعاية الصحية بجميع التخصصات وبمختلف مستويات تقديمها.

وذكر أن حرص رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية واللجان المنظمة لهذا المؤتمر الهام على حسن التخطيط والتنظيم لإقامة مؤتمر الجمعية الطبية الكويتية بالصورة المشرفة التي نراه عليه الآن يجسد على أرض الواقع الرؤية الثاقبة والإدراك الواعي لأهمية التطوير المستمر للأداء الطبي والفني والإنساني ومواكبة المستجدات العالمية المتلاحقة، وتبادل الخبرات والبحوث والاستفادة منها لتطوير سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية المراعية لحقوق المرضى وسلامتهم ولمعايير الجودة.

ولفت الى أن وزارة الصحة تواصل مسيرة التعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية لوضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ، والاستفادة منها ببرامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، والتي تقع الصحة على قمة أولوياتها بما يتفق مع الأهداف والغايات للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة باعتبار الصحة هي المحرك الرئيسي، والهدف الأسمى لخطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة ولتحقيق المزيد من الإنجازات بأداء النظام الصحي بالبلاد الذي نعتز بأن تمثل الجمعية الطبية الكويتية، وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة مكونا رئيسيا من مكوناته وركائزه، والذي نعتز بما حققه من إنجازات موثقة بالمؤشرات العلمية الموضوعية بتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية من حيث التغطية الصحية الشاملة وارتفاع متوسط الأعمار المتوقعة عند الميلاد، وخفض معدلات وفيات الرضع والطفولة أقل من 5 سنوات ووفيات الأمومة، والقضاء على شلل الأطفال والدفتريا، فضلا عن تحقيق معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات الأساسية.

بدوره، قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري ان دور الجمعية ليس فقط على المستوى المحلي والاقليمي بل المشاركة في كافة مجالات الطب المختلفة وتطوير وتحديث فروعه، مؤكدا إبرام الجمعية العديد من الاتفاقيات الطبية منها مع منظمة اطباء بلا حدود للمشاركة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمناطق المنكوبة بكل بقاع الارض.

وأشار الى سعي الجمعية الى تمهيد الطريق نحو تأسيس آلية إقليمية ودولية فاعلة للاستفادة بكل ما هو جديد وحديث في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال رفع القدرة على التعامل الوقائي وتواصل المؤسسات الوطنية ببعضها وتوحيد قدراتها في مجال جمع المعلومات الصحية وتحليلها.