طالب رئيس المكتب الصحي في الحركة الشعبية الوطنية استشاري الامراض الباطنية واستشاري امراض الحســاسية والامراض المعدية د.غانم الحجيلان برفع الضرر الواقع على بعض الكفاءات الوطنية بسبب مواقفهم ضد الفساد والمفسدين، مشيرا الى ان الوطنية شرف وليست جريمة يعاقب عليها.

وأشار الى ان وزارة الصحة لا تزال تحارب الكفاءات وأصحاب الخبرات ذوي المواقف المشرفة، وقد تعرضت ولا أزال للتهميش والظلم بسبب دفاعنا عن حقوقنا والقضايا الوطنية والقانـــون والمواطنـــين، فالوزارة قامت بمحاربتنا، ولا أزال رغم شهاداتي العلمية أتواجد في مستشفى العدان من غير مكتب وأجلس في مقاعد المرضى، وفي أروقة المستشفى. وتابع: لقد خاطبت الوزير مرارا وتكرارا ووعد بحل المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل يعقل ان تكون هذه حال طبيب متخصص يحمل أعلى الشهادات؟ هل هذا هو الاهتمام بالكفاءات الوطنية؟ ام انها حرب ضد الوطنيين الذين يريدون العيش بعيدا عن الفساد، وان تصبح الكويت دولة خالية من المفسدين؟