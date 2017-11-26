الكندري: تراجع نسبة الاعتلال الشبكي الشديد إلى 15%

المؤتمر يهدف إلى نقل ومشاركة الخبرات الطبية لرفع المستوى الطبي للأطباء حنان عبدالمعبود

كشف رئيس وحدة الشبكية بمركز البحر ورئيس قسم العيون بكلية العيون ورئيس مؤتمر المستجدات في الشبكية د.جمال الكندري ان الكويت من اعلى الدول إصابة بمرض السكري وفقا لإحصائية اعلنها البروفيسور ارفيولا الزائر من أميركا.

جاء حديثه صباح امس خلال افتتاح وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات طب الأسنان د.يوسف الدويري فعاليات المؤتمر، حيث قال ان طب وجراحة الشبكية من أكثر المجالات الطبية تطورا ولهذا يحتاج الأطباء الى متابعة مستمرة لما هو جديد من وسائل التشخيص والعلاج والذي يؤدي الى رفع مستوى خدمة المرضى وهو شعارنا وهدفنا.

وبين ان هدف المؤتمرات وورش العمل الطبية هي نقل ومشاركة الخبرات الطبية لرفع المستوى الطبي والجراحي للأطباء المتدربين او الاستشاريين على حد سواء، وأن تطور الأداء لا يقف عند حد، فالطبيب الناجح هو الطبيب المتطور الملم بكل ما هو جديد.

فمن هنا تأتي أهمية المؤتمرات وورش العمل.

واكد على ان وزارة الصحة في الكويت تقوم بدعم الأطباء ولا تتأخر عن تذليل أي صعاب للوصول الى هذا الهدف، مؤكدا انه يجب أن يكون لدى الاطباء برنامج متكامل على جميع المستويات للتثقيف الاكلينيكي ابتداء من المحاضرات اليومية والأسبوعية في المستشفى وانتهاء بالمؤتمرات وورش العمل ولا ننسى دور البورد الكويتي لطب وجراحة العيون الذي يعمل على تدريب الأطباء المبتدئين والوصول بهم الي أرفع المستويات.

وأشار الى ان هناك ١٢ محاضر من كندا وإسبانيا والإمارات وعمان وسويسرا وهونج كونج، يقدمون ٨ محاور للمؤتمر على مدى ٣ ايام كل محور يضم ٦ محاضرات بمعدل حوالي ٥٠ محاضرة، اضافة الى أوراق العمل ومنها ما يتعلق بمرض السكري الذي يعد من اعلى النسب بالكويت، مبينا ان البروفيسور ارفيولا من أميركا ذكر احصائية بينت ان الكويت من اعلى الدول بالعالم إصابة بمرض السكري، لافتا الى ان الاعتلال الشبكي السكري مرتفع لأنه بالرغم من الاهتمام الشديد بمريض السكري علاجيا فإن المريض لابد ان يشارك في العلاج من جانب الانتظام بتعاطي الدواء والتغذية الصحية وممارسة الرياضة، ومع هذا لاحظنا ان مشاكل اعتلال الشبكية قلت عن قبل نتيجة تحسن الخدمة الصحية في جانب طب وجراحة العيون، وكذلك في توعية المريض الذي اصبح اكثر وعيا.

وأكد الكندري ان مفهوم الاعتلال الشبكي هو تأثير السكر على الشبكية، وينقسم الى ما بين البسيط والمتوسط والشديد، ويتراوح ما بين الرشح والنقط الدموية او قد يكون على شكل تليفات، مبينا ان معدل انتشار الاعتلال الشبكي البسيط والمتوسط في الكويت يصل الى 60%.

وأضاف: اما الاعتلال الشبكي الشديد فقد انخفض الى نسبة 15% بعد ان كان 30%، مؤكدا ان مستوى التليفات لمصابي الاعتلال الشبكي انخفض بمعدلات واضحة بسبب التوعية الصحية والحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة والتي كانت آخرها حملة رابطة السكري في مجمع الأفنيوز، فضلا عن استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة في التشخيص الدقيق لمرضى السكري.