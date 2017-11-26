أشاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الشمري بتكريم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لعدد من العاملين في «نفط الخليج» المشاركين في البرنامج التدريبي للعلوم التطبيقية «فاب لاب».

وذلك خلال حضوره حفل التكريم الذي أقيم في أكاديمية الموهبة، وحضره رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع م. براك الصبيح، ود.عمر البناي مدير عام المركز.

وخلال فعاليات التكريم عبر الشمري عن سروره بالمشاركة في تكريم العاملين قائلا «إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم ختام رحلتكم التدريبية المميزة التي خضتموها بكل دأب ومثابرة، واستطاع بعضكم استكمالها للنهاية والوصول بأفكارهم المبتكرة لمرحلة التنفيذ النهائي، والمنافسة في المحافل العالمية».

مؤكدا أن جميع المشاركين في هذا البرنامج ناجحون ومبتكرون يستحقون الإشادة والتقدير.

وتوجه الشمري بالشكر للمهندس براك الصبيح ولجميع القائمين على المركز لتنفيذهم كل متطلبات البرنامج التدريبي، ومساندة منتسبيه بكل الوسائل المتاحة والعمل معهم على تخطي أي عقبات، مؤكدا أهمية دور مركز صباح الأحمد بوصفه منارة للعلم والابتكار وراعيا للمبدعين الشباب في الكويت.

هذا، وقد تخلل التكريم تقديم برنامج تعريفي حول كيفية تسجيل براءات الاختراع، لمساعدة العاملين مجتازي هذا البرنامج التدريبي التعرف على كيفية توثيق نتاج رحلتهم التدريبية من مبتكرات كبراءات اختراع والإجراءات المطلوبة في سبيل ذلك.