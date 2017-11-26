حنان عبدالمعبود

كشف مصدر صحي مطلع عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في كل من مستشفيات الصباح ومبارك الكبير والفروانية، لافتا إلى أن المصابين من شرائح عمرية مختلفة، أصغرهم طفل يبلغ من العمر 6 أشهر.

وبين المصدر أن الوزارة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة، إلا أن والدة أصغر المصابين أفادت بأن إصابة طفلها قد تكون انتقلت إليه من خلال الحضانة التي يقضي فيها وقتا يمتد لساعات أثناء تواجد والديه في العمل، مؤكدة عدم اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات من فحص للمخالطين للمصاب، ولم يحدث ذلك مع طفلها، لاسيما أن والديه طلبا من المستشفى عمل فحص مخبري للتأكد من سلامتهما.