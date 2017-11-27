أعلنت رئيس قسم الأشعة بمستشفى الجهراء الصحية د.منيرة العدواني عن تدشين جهاز الرنين المغناطيسي 3 تسلا لخدمة مراجعي منطقة الجهراء الصحية، مشيرة إلى أن مستشفى الجهراء لفحوصات الرنين المغناطيسي خلال عام 2016 استقبل فحوصات بلغت 10877 فحصا، ومع إضافة هذا الجهاز الجديد نأمل أن يزيد عدد الحالات، وذلك لتقليص فترة الانتظار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقيم بمناسبة تدشين جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الجهراء. بحضور مدير المستشفى د.علي المطيري، ونائب المدير د. احمد خاجة وكل من رؤساء الأقسام الفنية والادارية.

وقالت العدواني ان تركيب الجهاز الجديد يأتي من خلال التعاون مع شركة السلطان المتحدة الطبية الوكيل المحلي لشركة SIEMENS الالمانية لتوريد جهازي أشعة مقطعية، وأشعة مغناطيسية لوزارة الصحة.

وأضافت أن هذا الجهاز يعد ثاني جهاز يدخل مستشفيات وزارة الصحة، ويعد الأحدث والأدق من هذه النوعية من الأجهزة، حيث إنه كبير قطر الدائرة، ومن ثم يستوعب جميع الأحجام من المرضى، وهذه ميزة إضافية للجهاز تختلف عن سابقه، والفترة الزمنية التي يقضيها المريض للفحص أقل من السابق وهذه ميزة أخرى، وفي بعض الفحوصات يتم الاستغناء عن إعطاء صبغة وريدية.

ولفتت العدواني الى ان هذه النوعية من الأجهزة ذات حساسية عالية، وتحتاج الى حرص أكثر من العاملين، مؤكدة أنه تم عمل ورشة تدريب للعاملين لمدة أسبوعين، للتدريب على الجهاز بكفاءة، حتى يتسنى لهم خدمة المرضى بفاعلية تامة وآمنة.