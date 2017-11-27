حنان عبدالمعبود

استكمالا لأنشطة الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا والتي كانت قد اطلقتها الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة مرض السرطان «كان» أقيمت محاضرة في مقر صندوق اعانة المرضى قدمها استشاري الأورام د.احمد راغب، اكد فيها ان الأعراض المتأخرة لمرض سرطان البروستاتا والتي تتمثل في ظهور دم في البول وآلام في الحوض وآلام في الظهر تكون نتيجة انتشار الخلايا السرطانية من البروستاتا نفسها الى الغدد الليمفاوية أو العظام أو الى أماكن اخرى.

واشار الى ان أعراض سرطان البروستاتا هي نفس أعراض التضخم الحميد للبروستاتا، لافتا الى ان الإصابة بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة تكون بدون أي أعراض.

وقال راغب انه خلال المرحلة التي يطلق عليها «المرحلة المتأخرة موضعيا»، يمكن للبروستاتا أن تتضخم بشدة وتمنع تدفق البول بسبب ضيق القناة البولية. ومثل هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى تضخم الكليتين وخلل في وظائفهما.



في هذه المرحلة، ربما تكون الجراحة ضرورية من أجل علاج أعراض الانسداد البولي.



وتضمنت أنشطة الحملة تنظيم معارض توعوية في كل من مجمع البروميناد بمنطقة حولي، حيث تميزت الحملة ببوث توعوي لتقديم النصائح حول أعراض المرض، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك تقديم بروشورات توعوية لتكون دليلا يمكن الرجوع اليه لأخذ المعلومات الدقيقة، كما تم تقديم خدمة الفحص الحيوي للسكر وضغط الدم لمرتادي المجمع، وكذلك تقديم هدايا رمزية للحضور.