حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال الحربي صباح أمس بجولة تفقدية في مبنى وزارة الصحة شملت جميع الإدارات، كما استمع إلى بعض موظفي وموظفات الوزارة.



وقال الحربي في تصريح له إن هذه الجولة تأتي للاطلاع على سير العمل داخل مبنى الوزارة في الإدارات المختلفة، مبينا انه طلب من الإدارة الهندسية بالوزارة سرعة تجهيز عدد من المكاتب التي يجري العمل على صيانتها وتجديدها بسرداب مبنى الوزارة.



وردا على سؤال عن ملاحظاته أثناء جولته قال الحربي: لا توجد أي ملاحظات حيث إن جميع موظفي وموظفات الوزارة ملتزمون بدواماتهم، وبعضهم في إجازاتهم السنوية.

وعن موعد تسليم مستشفى جابر الأحمد، قال الحربي إن التسليم سيكون على مراحل، مضيفا أن عددا من الأجهزة والتجهيزات الطبية ستصل خلال أسبوعين من الآن، وقد بدأنا بالفعل افتتاح أول مرحلة وهي قسم الأسنان.