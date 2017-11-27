عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير ادارة التغذية والاطعام في وزارة الصحة د.نوال القعود عن مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإيقاف «حليب الاطفال الصناعي» في البطاقة التموينية، وذلك ضمن حملة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية الكاملة.

واشارت الى أن توزيع حليب الاطفال الصناعي ضمن البطاقة التموينية يعتبر «عائقا» أمام انتشار الرضاعة الطبيعية الخالصة، متمنية من وزارة التجارة والصناعة ايقاف صرف هذا الحليب تدريجيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة احتفال وزارة الصحة بأسبوع الرضاعة الطبيعية، مضيفة ان نسبة «الرضاعة الطبيعية» زادت من ٤% في العام ٢٠١٥ لتصل الى ١٠%‏ في ٢٠١٦، مؤكدة ان هذه النسب هي لرضاعة طبيعية خالصة.

وبينت القعود ان الرضاعة الطبيعية لها فوائد للأم والطفل، حيث تقي الام من كثير من الأمراض منها سرطان الثدي، كما تقي الطفل من الكثير من الامراض، مؤكدة ان الرضاعة الطبيعية الخالصة في اول عامين من عمر الطفل تعتبر افضل تغذية لصحته.

بدورها، قالت مسؤولة الرضاعة الطبيعية في وزارة الصحة د.دلال السري اننا نسعى خلال الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ٢٠١٧ الى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة من خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة.

ونوهت الى ان الحملة التوعوية للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ستكون من ٢٦ حتى ٢٩ من الشهر الجاري تحت شعار «معا لرضاعة طبيعية مستدامة»، لافتة الى ان هذا الشعار جاء لتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة في الكويت من خلال عيادات الرضاعة الطبيعية في المستشفيات والمراكز والتي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال الحملات منذ العام ١٩٩٨.



وأشارت الى ان الحملة ستكون بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية وعلى رأسها مراكز حولي الجنوبي والعدان ومناحي العصيمي والجهراء والصقر والروضة الصحية، فضلا عن مستشفى الولادة.

من جانب آخر، طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة الصحة إيقاف جميع طلبات الاستعانة بخبرات غير الكويتيين «الوافدين» من مختلف التخصصات. وجاء ذلك بعد ورود كثير من الطلبات لديوان الخدمة المدنية من وزارة الصحة للاستعانة بخبرات أشخاص غير كويتيين «الوافدين» للعمل في الوزارة.

واستثنى ديوان الخدمة المدنية من قرار إيقاف الاستعانة بخبرات غير الكويتيين جميع «التخصصات الطبية»، وسمح بأن يتم تعيينهم لما لهذه الوظائف من أهمية تستوجب تعيينهم فيها. وأكد الديوان أنه سيقوم بإرسال كويتيين مسجلين في النظام المركزي للتخصصات المطلوبة لسد النقص في وزارة الصحة من الوظائف الأخرى غير الطبية.