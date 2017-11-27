حنان عبدالمعبود

أكد رئيس اللجنة العلمية في جمعية أطباء الأسنان، واستشاري اللثة وزراعة الأسنان د.عبدالعزيز الجزاف أن علم إدارة وتسويق أعمال العيادات الخاصة، هو تخصص جديد في الكويت، نحتاج إليه بشدة، مشيرا إلى أن الجمعية طرحت سابقا العديد من القضايا والموضوعات الفنية التي تهم أطباء الأسنان مثل الجراحة والتقويم والعصب والتركيبات والزراعة وغيرها، ولكنها تطرح للمرة الأولى غدا ولمدة 3 أيام، ورشة عمل خاصة عن «الإدارة في طب الأسنان» والتي سيحتضنها فندق المارينا من العاشرة وحتى السادسة مساء.

وشدد الجزاف في تصريح صحافي على أهمية تنظيم الورشة لوضع أساسيات لإدارة عيادات الأسنان في الكويت، مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة استرشادية هامة لأطباء الأسنان وأصحاب العيادات الخاصة.

جدير بالذكر أن الاطباء المشاركين في فعاليات الورشة والمسجلين في جمعية أطباء الأسنان سيحصلون على 21 نقطة في نظام التعليم الطبي المستمر والذي يمنحه معهد الكويت للاختصاصات الطبية.



من جانبه، أكد وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، وأستاذ إدارة العيادات بكلية طب الأسنان جامعة MSA والمحاضر في الورشة د. إيهاب هيكل أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة في عيادات الأسنان الخاصة.

وقال هيكل في تصريح صحافي إن الورشة تهدف إلى التعريف بكيفية إدارة طبيب الأسنان لعيادته بشكل ناجح، وإدارته للعلاقة بينه وبين المريض، وتسويق عيادته وتقديم أفضل الاحتياجات للمريض.