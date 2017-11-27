آلاء خليفة

كشف وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي عن انتشار مرض سرطان الثدي في الآونة الأخيرة بشكل كبير وتعدد الدراسات والأبحاث التي تسلط الضوء على أسباب ظهوره وطرق العلاج والوقاية منه، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل وفق خطة طموحة في خفض الإصابة بالسرطان، وذلك برفع مستوى الوعي والمعالجة والتشخيص المبكر وطرق الوقاية.



جاء ذلك في كلمته التي القاها نيابة عن وزير الصحة د.جمال الحربي في افتتاح فعاليات المؤتمر الكويتي السادس لأمراض وجراحة الثدي التقويمية والأول لجراحة الغدد الصماء، الذي أقيم مساء امس الاول تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة الكويت، بحضور عميد كلية الطب د.عادل الخضر ونخبة من الباحثين والعلماء والأطباء والمهتمين.



وأكد ان عمل وزارة الصحة يتوافق مع برنامج عمل الحكومة للالتزام بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ومن بينها السرطان، وتحرص الوزارة على التعاون مع كلية الطب للوصول الى مستوى عام في الرعاية الصحية لأمراض الثدي.



من جهتها، أوضحت رئيس المؤتمر والأستاذ المساعد بكلية الطب واستشاري جراحة عامة وأورام الثدي بمستشفى مبارك الكبير د.ميرفت الصالح أنه منذ انطلاق فكرة هذا المؤتمر في عام 2009 كانت اللجنة المنظمة تسعى خلال المؤتمرات وورش العمل السابقة لتطوير المنظومة الصحية المعمول بها في الكويت فيما يخص أمراض وأورام الثدي واستقطبت خبرات عالمية مختلفة لانطلاقة علمية متجددة في هذا التخصص وإيجاد أفضل السبل العلمية لتشخيص أمراض الثدي والعلاج بطرق تقويمية، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية والضوابط المحلية والخليجية.



وذكرت أنه في هذا العام سيحتضن المؤتمر تقديم بحوث جراحية ومناقشة أوراق علمية ذات صلة بالطبيعة الجينية والوراثية لأورام الثدي وكيفية متابعة الحالات التي تختلف فيها المدارس الجراحية.



من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي د.ايمن المطوع اهمية هذا المؤتمر الذي يناقش امراض وجراحة الثدي التقويمية والأول لجراحة الغدد الصماء والذي يعتبر نافذة للاطلال على احدث الطرق العالمية لعلاج تلك الاورام.

أسماء المكرمين المشاركين في المؤتمر

٭ وزير الصحة د.جمال الحربي

٭ وكيل وزارة الصحة د.محمد الخشتي

٭ د.موضي المطيري

٭ عميد كلية الطب د.عادل الخضر

٭ د.أيمن المطوع - الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي

٭ د.عادل الخترش

٭ د.نادية جمعة - مديرة مستشفى مبارك الكبير

٭ البروفيسور mark sibbering

٭ البروفيسور cyrus kerawala

٭ البروفيسور corrado tinterri

٭ البروفيسور vinidh paleri

٭ البروفيسور maria cardoso

٭ البروفيسور Aribal Erkin

٭ البروفيسور Richard Bliss

٭ البروفيسور عبدالعزيز السيف

٭ البروفيسور عمر الشريف

٭ البروفيسور متعب الفهيدي

٭ د.فهد الملا

٭ د.طارق السنان

٭ د.ثامر العيسى

٭ د.عبدالعزيز رمضان

٭ ألطاف العيسى

٭ قسم الأشعة بمستشفى مبارك الكبير

٭ قسم الطب النووي بمستشفى مبارك الكبير

٭ جمعية طلبة الطب الكويتية

٭ شركة بدر سلطان وإخوانه

٭ شركة السلطان الطبية المتحدة

٭ شركة رويال الطبية

٭ مستشفى السلام الدولي