توجه لطلب سيارات إسعاف جديدة خلال السنة المالية الجديدة ٢٠١٨ - ٢٠١٩

دراسة سنوية لمعرفة مدى الحاجة لزيادة عدد طائرات «الإسعاف الجوي» من عدمه عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة منذر الجلاهمة عن وصول 79 سيارة إسعاف جديدة ومتطورة نهاية العام الحالي من نوع «مرسيدس» لتنضم الى أسطول الإسعاف الحالي.

وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان سيارات الإسعاف الجديدة التي ستصل نهاية العام الحالي موزعة على 70 سيارة للخدمات «الطارئة»، فضلا عن 7 سيارات للعناية المركزة لنقل الحالات الحرجة، بالإضافة الى سيارتين للأوزان الثقيلة، لافتا الى ان جميع السيارات جاءت وفق المواصفات والمعايير الأوروبية المعتمدة.

وكشف عن توجه لطلب سيارات إسعاف جديدة خلال السنة المالية الجديدة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وذلك ضمن خطة إدارة الطوارئ الطبية لتحديث أسطول سيارات الإسعاف.

وأكد الجلاهمة على وجود دراسة سنوية لمعرفة مدى الحاجة لزيادة عدد طائرات «الإسعاف الجوي» من عدمه، مبينا ان الطائرات الحالية تلبي الحاجة، وتغطي جميع مناطق الكويت، خاصة الحدودية والجزر والمناطق النائية.

وأعلن عن افتتاح مركز تدريب إدارة الطوارئ الطبية بداية العام المقبل، لافتا الى انه يهدف الى إقامة الدورات الخاصة بالعاملين في المجال الطبي من أطباء وفنيي طوارئ طبية وهيئة تمريضية، وكذلك تدريب أفراد المجتمع في دورات الإسعافات الأولية والمتقدمة.

وعن موسم البر، أفاد الجلاهمة بأن إدارة الطوارئ الطبية استعدت لاستقبال موسم البر، وذلك من خلال خطة محكمة لتغطية أماكن البر من خلال مناطق إسعاف في الأحمدي والجهراء، فضلا عن تكثيف النقاط الحدودية، وكذلك العيادات الطبية المتنقلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، فضلا عن أن الإدارة استعدت من خلال زيادة عدد دوريات الإسعاف على الخطوط الرئيسية، علاوة على التنسيق مع الإسعاف الجوي للخروج للحالات الطارئة، وإقامة ايضا دورات إسعافات أولية بالتنسيق مع المخيمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وتابع: كما تم تجهيز «البقيات» للوصول الى المصابين وتجهيز الحالات إذا كانت تستدعي النقل من عدمه.

وعن دورة إنقاذ الحياة، قال الجلاهمة انه يتم من خلال تدريب 10% من المجتمع الكويتي على إنقاذ الحياة ليكونوا قادرين على تقديم الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي لحين وصول سيارات الإسعاف.

وأفاد بأن هذه الدورة معتمدة من قبل جمعية القلب الأميركية، حيث يحصل المتدرب على رخصة دولية معتمدة من قبل جمعية القلب الأميركية، موضحا ان الدورة التي أقيمت في الإدارة شارك فيها 9 مشاركين، شاكرا جريدة «الأنباء» على إشراك موظفيهم في تلك الدورات، ومساندتهم كجهة إعلامية لتغطية فعاليات الإدارة.

فنيات طوارئ و4 مراكز إسعاف جديدة و4 سيارات إسناد

كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة عن توجه لافتتاح 4 مراكز إسعاف جديدة في الجهراء وصبحان والأحمدي ومبارك الكبير قريبا.

كما أعلن عن تجهيز 4 سيارات إمداد وإسناد لحالات الطوارئ والكوارث، وذلك ضمن خطة إدارة الطوارئ الطبية للمواقع الميدانية.

وبين الجلاهمة انه تم تأهيل الكوادر النسائية كفنيات طوارئ ومدربات للعمل في إدارة الطوارئ الطبية.