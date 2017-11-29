الضاحي: الضرر المحتمل للأعصاب ليس حتمياً ويمكن الحد من مخاطر انتشاره عبر منهج وقائي

399 ألف مريض سكر بالكويت حنان عبد المعبود

أطلقت رابطة السكر الكويتية (KDS)، بالتعاون مع شركة فايزر الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، حملة «قدم بلا ألم» التي تقام لأول مرة في الكويت، بهدف التوعية بمرضى السكري ومرض التهاب الأعصاب الطرفية، وتقدم الدعم اللازم للمصابين بمرض السكري ومرض التهاب الأعصاب الطرفية وهو حالة تلف عصبية تصيب الأطراف بصفة عامة والأطراف السفلية بصفة خاصة، وتؤثر على أكثر من نصف المصابين بمرض السكري حول العالم، حيث يتسبب المرض ببتر حوالي 54 ألف طرف سفلي حول العالم سنويا.

ومع وجود ما يقارب من 399 ألف مصاب بمرض السكري في الكويت، حيث تبلغ نسبة انتشار المرض في الكويت الي 39%. وتهدف حملة قدم بلا ألم مبادرة واسعة النطاق لتسليط الضوء على المرض، وتبديد الاعتقاد الخاطئ بأن مشاكل القدم والساق المتعلقة بمرض السكري ناجمة عن ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية.

ومن جانبه أوضح رئيس رابطة السكر الكويتية د.وليد الضاحي: «أن الدراسات تشير الى أنه من 60% إلى 70% من مرضى السكري ستتفاقم حالتهم في نهاية المطاف ليصابوا بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، حتى ولو لم يشعر جميعهم بالآلام المرتبطة به، ولهذا يجب اعتماد الحملة لتوعية الناس بأن هذا الضرر المحتمل للأعصاب ليس حتميا.

وأضاف: لقد أوصلتنا أقدامنا الى ما نحن عليه اليوم، وهي تشكل جزءا محوريا من حياتنا، مما يحتم علينا حمايتها والحفاظ عليها سليمة ومعافاة، منوها الى أن الهدف تشجيع مرضى السكري على اعتياد اجراء الفحوصات لأقدامهم، والسعى لجعل فحوصات الأقدام احدى الأولويات بالنسبة لخبراء الرعاية الصحية، ولا سيما المتخصصين في مجال الغدد الصماء.

وأشار الضاحي الى التعاون بين القطاع العام والخاص وقال: تشكل الشراكة بين القطاع العام والخاص عامل مهم لنشر التوعية في المجتمع الكويتي وجاء التحالف المشترك بين وزارة الصحة ورابطة السكر الكويتية وشركة فايزر بثمرة نجاح وهي انطلاق حملة قدم بلا ألم.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د.أحمد الشطي: تقدم الكويت العناية الصحية اللازمة للمجتمع الكويتي، حيث توفر الدولة أكثر من 120 مركزا صحيا منتشرة في مختلف المناطق حيث يبعد أي مركز عشر دقائق عن أي مريض في حالة وجود أي امر طارئ أو لاجراء الفحوصات الدورية.

وأضاف: يعاني في الكويت شخص واحد من بين خمسة أشخاص من مرض السكر لذلك أطلقنا هذه الحملة التفاعلية لتعزيز الوعي حول هذا المرض، وتبادل المعارف والأفكار القيمة، وتزويد الناس بمعلومات هامة للتعريف أكثر حول مرض التهاب الأعصاب الطرفية والسكري وسبل التصدي لهما.

بدوره، قال رئيس قسم الأعصاب في مستشفى ابن سينا ورئيس جمعية الأعصاب الكويتية د.جاسم الهاشم: تظهر أعراض تلف الأعصاب بشكل مختلف من مريض لآخر من مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، فبعض المرضى يشعرون بالوخز في الأطراف، ثم بالألم خلال وقت لاحق، في حين يفقد البعض الآخر الشعور بأصابع قدميه.

وتحدث هذه التغييرات على مدى أعوام طويلة، لذلك فمن المحتمل ألا يلاحظها المريض، ويميل مرضى السكري عموما الى تجاهل تلك الأعراض ظنا منهم بأنها من علامات التقدم بالسن.

ومن خلال الأنشطة التوعوية واسعة النطاق للحملة، ستؤكد رابطة السكر الكويتية وشركة فايزر على أن مشاكل القدم تنشأ غالبا عن تلف الأعصاب، فضلا عن أهمية زيارة الطبيب لاجراء الفحوصات الروتينية حتى لو كانت الأقدام تبدو معافاة تماما.

من جانبه، قال رئيس مجموعة فايزر في دول الخليج د. محمد فوزي: نهدف من خلال هذه المبادرة الواعدة الى تعزيز الوعي المجتمعي، وتقديم المشورة للمرضى حول أفضل العلاجات المتاحة، فضلا عن تشجيع المرضى الذين تظهر عليهم أعراض مرض التهاب الأعصاب الطرفية لتبني نهج وقائي وزيارة أطبائهم لاجراء فحوصات دورية لأقدامهم.