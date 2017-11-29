هيكل: هدفنا تقديم السبل المناسبة لإدارة الطبيب عيادته وعلاقته مع المريض بشكل ناجح

حنان عبدالمعبود

أكد رئيس جمعية اطباء الأسنان الكويتية والأمين العام لاتحاد أطباء الأسنان العرب د.سامي المانع أهمية تنظيم ورش العمل والمحاضرات التعليمية والتثقيفية للأطباء.

وعلى هامش تدشين ورشة عمل لأطباء الأسنان تحت شعار «العمل بذكاء ليس بصعب» والتي تمتد ليومين، قال المانع انها من أهم ورش العمل التعليمية والتي تفيد الاطباء على كل المستويات، سواء بالقطاع العام او الخاص، مبينا أن الطبيب الذي يعمل عيادة خاصة أو مستوصفا ويديره بنفسه فانه يستفيد كثيرا من هذه الورشة وكذلك الأطباء بالقطاع الحكومي بالمناصب الاشرافية من رئيس مركز او رئيس قسم أو بمنصب قيادي بالوزارة لأن فائدتها ادارية بحتة.

وفي تصريح منفصل، قال د.المانع ان الجمعية الطبية تهتم بتقديم محاضرات تعليمية للأطباء بشكل دوري بالتعاون مع الشركات العاملة بالسوق الكويتي، مضيفا: نعمل أيضا من الآن لتنظيم المؤتمر السنوي في نوفمبر 2018 وهو اكبر مؤتمر دولي طبي في الكويت والثاني كمؤتمر متخصص من حيث الحجم والعدد بالمنطقة بعد «ايديك دبي».

واشار الى ان الجمعية تنتظر التغيرات المقبلة في الوزارة مع التغيير الحكومي المرتقب، اضافة الى عدم وجود وكيل للوزارة، مبينا ان هذا الأمر يجعل الاشكاليات التي تواجهها الجمعية ممتدة، لافتا الى أن اهمها ما يتعلق بالتراخيص الطبية، وأضاف: حاولنا ان نجد لها حلولا طوال الفترة الماضية ولكن لكثرة المشاكل والقضايا على مستوى الوزارة فإننا نحاول ان تسير الامور مع الادارة ولكن الموضوع صعب، خاصة أن إدارة التراخيص مترهلة وتحتاج الى عمل ووقت.

واكد ان اهم المشاكل بالتراخيص تعطيل المعاملات وضياع الملفات والعمل بشكل يدوي كما انه لم تتم تجربة النظام الجديد او معرفة مشاكله، لافتا إلى أن «القوانين لابد ان تتغير بادارة التراخيص وكذلك من المهم زيادة اعداد الموظفين وتغيير المقر والعمل الكترونيا».

وأكد د.المانع أن احد اهم الاشكاليات تتمثل في الضمان الاجتماعي «التأمين الصحي على الأخطاء الطبية» والذي نعمل عليه منذ ثلاث سنوات ولم ننته منه بسبب الشركات، وامور اخرى لكن كثرة التغييرات السياسية بالوزارة تعوق انهاء هذه الاشكاليات.

بدوره، أكد المحاضر في الورشة وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان في جمهورية مصر العربية وأستاذ إدارة العيادات بكلية طب الأسنان جامعة MSA د.إيهاب هيكل أن الورشة تهدف إلى التعريف بعلم إدارة العيادات بكل مستوياته، سواء عيادات الأسنان الصغيرة أو المستشفيات الكبرى.

وقال ان الورشة تهدف إلى تقديم السبل المناسبة لإدارة طبيب الأسنان لعيادته بشكل ناجح، وإدارته للعلاقة مع المريض، وتسويق عيادته وتقديم أفضل الاحتياجات للمريض، إضافة إلى الطرق والآليات المناسبة لتسويق وتسعير الخدمة وتقدير التكلفة والحسابات والتمويل والموازنة وتقديم أعلى معايير الجودة في طب الأسنان.

من جانبه، أكد مدير عام الشركة الكويتية ـ اللبنانية د.محمد كفافي ان هذه الورشة، والتي تختتم فعالياتها مساء غد، تمثل خطوة استرشادية مهمة لأطباء الأسنان وأصحاب العيادات الخاصة، وتهدف إلى تقديم إرشادات لكيفية إدارة طبيب الأسنان لعيادته بشكل ناجح، وإدارته للعلاقة مع المريض، وتسويق عيادته وتقديم أفضل الاحتياجات للمريض.

وأضاف أن هذه الورشة هي باكورة تعاون مع جمعية أطباء الأسنان الكويتية، آملا أن يلحقها تعاون وتنسيق ثنائي في المستقبل لمصلحة الطرفين. وأشاد كفافي بالمحاضر د.إيهاب هيكل وهو أحد أطباء الأسنان القلائل على مستوى الشرق الأوسط المتميز في هذا المجال الإداري، بخلاف تميزه الطبي المشهود له.