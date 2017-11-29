الحقان فازت بجائزة الأمل الأميركية للأطفال المصابين بالتشنج الطفلي على مستوى العالم

حنان عبدالمعبود

قدم وزير الصحة د.جمال الحربي أمس الثلاثاء الشكر لمجموعة من الأطباء المتميزين الذين اختيروا للتكريم من قبل المؤسسات والجامعات العالمية لإنجازات متميزة قدموها في القطاع الصحي لتحفيز روح المنافسة وخلق جو ملائم يساعد على العمل وبذل أقصى مجهود من الجميع لتوصيل الخدمة الصحية المطلوبة لمن يستحقها.

وقدم الحربي خلال اللقاء درعا تذكارية للدكتور أحمد نبيل مخترع العرب لجهاز المنظار الجراحي ذاتي التنظيف والذي حصل على تزكية وتشجيع وزير الصحة البريطاني اللورد داودي دانهام حيث سيسهم هذا الاختراع في تقليل مدة العمليات الجراحية وتخفيف معاناة المرضى.

كما كرم د.دانة الحقان عن فوزها بجائزة الأمل للأطفال المصابين بالتشنج الطفلي لعام ٢٠١٧ على مستوى العالم والتي تقدمها المؤسسة الأميركية لطب المخ وأعصاب الأطفال سنويا للمتميزين في تشخيص تلك الحالات، علما ان هذا النوع من الأمراض يصعب تشخيصه لتشابه أعراضه مع أعراض أمراض أخرى لتكون بذلك أول طبيبة في الشرق الأوسط حاصلة على هذه الإجازة، تلا ذلك تكريم فريق شفاء الطبي الإنساني والذي يضم مجموعة من الأطباء الكويتيين يقارب عددهم الـ 30 من مختلف التخصصات يقدمون الدعم الطبي والنفسي لجرحى ومصابي الحروب والكوارث من خلال إجراء العمليات الجراحية وتقديم أنواع العلاجات النفسية، حيث حصل الفريق على جائزة ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية كأفضل فريق تطوعي إنساني من بين 820 فريقا من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقدم خدماته خلال رحلة تستغرق الـ 5 أيام يقوم الفريق خلالها بعلاج المرضى في المستشفيات ممن لا تتوافر لديهم القدرة على تسديد تكلفة العلاج. كذلك كرم الحربي د.محمد طارق السويدان والذي اختير من قبل كلية الطب في جامعة تورونتو الكندية المصنفة كأحد أفضل 10 كليات طب في العالم اختير كأحد أفضل 3 خريجين على مستوى جميع الأقسام ومن جميع الدفعات منذ تأسيس الكلية، حيث قام السويدان بتنظيم حملة كبيرة تهدف إلى نشر الوعي الصحي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تشكل الوسيلة الأكثر تأثيرا بين الأفراد ونجح في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تخصص الطب النفسي والأمراض النفسية والتي تؤثر على الملايين حول العالم وفي نهاية اللقاء أثنى وزير الصحة على الجهود المميزة للأطباء المكرمين بإنجازاتهم التي تعد مفخرة للكويت وشعب الكويت.