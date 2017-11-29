حنان عبدالمعبود

أكد مدير مستشفى الفروانية د. مهدي الفضلي ان الانفلونزا الموسمية هو الاسم الصحيح لما يطلق عليه خطأ (انفلونزا الخنازير)، ومشددا على ان وزارة الصحة تبدي اهتماما كبيرا للحد من انتشارها بجهود استباقية قبل وقت زيادة معدلاته، معلنا أن مستشفى الفروانية منذ أكثر من شهر قاموا بالتطعيم في العيادات للحالات الحرجة مثل الحالات الصدرية وحساسية الصدر وعيادات امراض القلب وعيادات الروماتويد والغدد والنساء وامراض الدم وغسيل الكلى والعناية المركزة حيث تم تطعيم كل المرضى risk patient بالاضافة الى الاطباء والممرضات العاملين بتلك العيادات، موضحا ان كل يوم لايقل عن 70 فرد يتم تطعيمه في المستشفى.

واشار الفضلي في تصريح له إلى أنه تم الاتفاق لتطعيم الخدج neonat البالغ عددهم حوالي 53 خديجا وقال «فرنا لهم الطعم وحجزنا الكمية، وغالبية الاطباء اخذوا التطعمين influenza وكذلك، pcv (تطعيم الاتهاب الرئوي)».

مضيفا «ان هذه الجهود تتمثل في حملات توعية ومحاضرات عن طبيعة المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه وهذه التوعية تتم سواء للهيئة الطبية من أطباء وتمريض وفنيين او للمراجعين وفى المدارس وغيرها، مؤكدا ان الانفلونزا يزيد معدل انتشارها لدى المرضى في أواخر فصل الخريف وايضا في الشتاء».

كما أكد ان الوزارة تقوم بحملات مكثفة للتطعيم بطعم الانفلونزا في هذا الوقت من العام. ومازالت هذه الحملات تعمل بنجاح، موضحا أن حملات التطعيم تركز اولا على الفئات الأكثر اختطارا مثل مرضى الأمراض المزمنة كمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكرى وغيرها ومرضى الأورام والسرطان والمرضى بأمراض نقص المناعة ومرضى الحساسية ومرضى الربو والحوامل وايضا كبار السن وكل من يرغب في التطعيم، كما تتم حماية المخالطين لأي حالة انفلونزا سواء في أجنحة المستشفى او في السكن بإعطاء العلاج الوقائي مثل التاميفلو وغيره إضافة إلى العاملين من الهيئة الطبية من أطباء وتمريض وغيرهم للحد من انتقال العدوى عن طريقهم.

وتطرق الفضلي إلى نتيجة هذه الجهود فإن معدل حالات الانفلونزا ضمن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام ولا يوجد وباء انفلونزا في الكويت على الإطلاق ولا صحة لما يشاع حاليا بزيادة المعدل عن الطبيعي.