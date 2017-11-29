حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الامراض السارية مساعد العطية عن تنظيم القسم يوما توعويا وعلميا لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق الاول من ديسمبر من كل عام.

واضاف العطية في تصريح صحافي ان اليوم العلمي والتوعوي بمرض «الإيدز» سيقام يوم الاحد الموافق ٣ ديسمبر في فندق راديسون بلو الساعة ٩.٣٠ صباحا تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي.

وافاد بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم التوعوي والعلمي هو التعريف بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» وطرق انتقاله والوقاية منه، وآخر ما توصل اليه الطب من علاج من خلال العقاقير الطبية للمرض، فضلا عن التوعية عن كيفية التعايش مع المرض وتقبل المصاب بين أفراد المجتمع وحقهم في الصحة، كما ان الهدف ايضا خلق تعاون بين مستشفى الامراض السارية والجهات الحكومية لنشر التوعية عن المرض للوصول الى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.

وأوضح ان اليوم التوعوي والعلمي لمرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» سيتخلله عدد من المحاضرات التوعوية عن المرض، هذا بالاضافة الى العديد من الفعاليات والانشطة المتنوعة.

ولفت العطية الى ان اليوم العالمي للإيدز في هذا العام يركز على الحق في الصحة تحت شعار «صحتي حقي»، والذي يشير الى ان لكل شخص، بصرف النظر عن من هو أو أين يعيش، له الحق في الصحة، التي تعتمد أيضا على المرافق الصحية الملائمة والإسكان، والطعام المغذي، وظروف العمل الصحية، والوصول إلى العدالة، ويدعم الحق في الصحة مجموعة أوسع من الحقوق المرتبطة بها.

واشار العطية الى ان تقرير منظمة الصحة العالمية الاخير أشار الى ان هناك تقدما ملحوظا في علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز تقريرا جديدا يبين أن الحصول على العلاج قد ارتفع بزيادة كبيرة، اذ بين انه في عام 2000، كان هناك 685 ألف شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات.، وبحلول يونيو 2017، كان بإمكان حوالي 20.9 مليون شخص الحصول على الأدوية المنقذة للحياة.

واكد ان الكويت من اولى الدول التي وضعت قانونا يتعلق بالايدز بصدور مرسوم قانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى بهذا المرض وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم، مشيرا الى ان وزارة الصحة قامت بتوفير جميع الأدوية المتطورة والحديثة لعلاج هذا المرض في مختلف مراحله، ويتم صرفها بالمجان وان العلاج متوافر وميسر ومجاني بشكل حبة يوميا للكويتيين ومن أحدث العلاجات المستخدمة طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العامة.

واشار الى ان وزارة الصحة مهتمة بمكافحة الايدز من خلال وضع الاجراءات والطرق الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين عن طريق تشكيل لجنة دائمة لمكافحة هذا المرض اطلقت عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز منذ العام ١٩٨٨.