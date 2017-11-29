اعلنت وزارة الصحة اليوم استضافتها 23 طبيبا استشاريا عالميا خلال شهر ديسمبر المقبل لتشخيص واجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات المرضية المعقدة والطارئة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة مشعل العنزي في تصريح صحفي إن هذه الزيارة تأتي ضمن جدول زيارات اعدته (الصحة) مسبقا لاجراء العمليات الجراحية النادرة اضافة الى اكتساب الاطباء الكويتيين الخبرات الطبية العالمية.

واضاف العنزي ان الوزارة تهدف من خلال هذه الزيارات الى تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة امام الاطباء الكويتيين للتدرب وتبادل الخبرات.

وذكر ان الاستشاريين يمثلون 11 دولة هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا واسبانيا والهند وايرلندا وكندا والنمسا ومصر والبحرين موزعين على مختلف مستشفيات الوزارة.

وافاد بأن الاستشاريين متخصصون بجراحات امراض القلب والرأس والكتف والرقبة والصدر والاعصاب والعمود الفقري والجراحة العامة وجراحة الحروق والتجميل وجراحة الاوعية الدموية وجراحة المسالك البولية والعظام وعلاج الاورام بالاشعاع وشبكية العين وزراعة الاعضاء اضافة الى زراعة الخلايا الجذعية وحماية الطفل وامراض العضلات.

واوضح العنزي ان الاستشاريين سيقدمون الرعاية والخدمات الطبية التخصصية بمستشفيات الرازي وابن سينا والامراض الصدرية وزين والبنك الوطني للاطفال والبحر للعيون والفروانية ومراكز صباح الاحمد للقلب وصباح الاحمد للمسالك البولية والامراض الوراثية والكويت لمكافحة السرطان وحمد العيسى لجراحة الاعضاء والبابطين للحروق والتجميل.

وبين ان برنامج استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يؤدي الى تحسين جودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول احدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية.

يذكر ان الزيارات الاستشارية يتم تنظيمها من خلال مجالس الاقسام الطبية التخصصية لاختيار افضل الخبرات العالمية.