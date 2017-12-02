جنيف ـ كونا: وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس غيبريسوس العلاقات مع الكويت بأنها «أكثر من متميزة» نظرا للتفاهمات الكثيرة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به غيبريسوس لـ«كونا» اثر اجتماعه مع مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم بشأن تنسيق المساعدات الكويتية المخصصة للشعب السوري.

وقال غيبريسوس ان علاقات منظمة الصحة العالمية مع الكويت «أكثر من متميزة» نظرا للتفاهمات الكثيرة بين الجانبين «التي تسهم في العديد من برامج المنظمة سواء المخصصة في مناطق الكوارث او في الدول النامية والمحدودة الموارد».

واضاف ان دعم الكويت لبرامج المنظمة المخصصة للسوريين كان لها عظيم الاثر ليس فقط في معالجة الامراض ولكن ايضا في منع انتشار الفيروسات «بل ان الكويت كانت الاكثر حرصا على تمويل برامج تطعيم الاطفال السوريين في أسرع وقت ممكن».

واشاد غيبريسوس في الوقت ذاته بالجهود التي يقوم بها السفير الغنيم لمتابعة برامج المنظمة التي تهتم الكويت بالتعامل معها وحرصه على مناقشة تفاصيلها بدقة.

من جانبه، وصف السفير الغنيم العلاقات بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية بأنها «ذات جذور راسخة» وتعززت من خلال التعاون في الكثير من المجالات.

واكد في هذا السياق، حرص الكويت على دعم برامج المنظمة التي تهدف الى تحفيف المعاناة والمرض لمن يعاونون من الأزمات.