حنان عبد المعبود

نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» في إطار أنشطة حملتها التوعوية لسرطان البروستاتا محاضرة توعوية في جمعية بشائر الخير، وقد ألقى المحاضرة أخصائي الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مصطفى الشريفي، وقدم خلالها نصائح بعدم اعتماد تجارب المرضى الآخرين كسبيل للعلاج، مشددا على أن كل حالة لها خصوصيتها.

كما تناول الشريفي خلال محاضرته الحديث عن نسب الشفاء مشيرا الى انها تكون محسوبة بشكل علمي نوعا ما أكثر من كونه أمرا واقعيا للمريض.

وقال«أنصح الجميع بعدم الاهتمام بالنسب لأنها تعتمد على الكثير من الأمور التي تختلف من شخص لآخر لأن في هذا المرض كل حالة لها خصوصيتها ولا يمكن تطبيق تجربة مريض ما على حالة مريض آخر.

وعن طرق الوقاية من الاصابة بسرطان البروستاتا أكد الشريفي أنه بما ان سرطان البروستاتا ليس له سبب محدد للاصابة بالتالي ليس هناك طريقة محددة للوقاية منه، مبينا أن الطريقة العامة للوقاية من امراض السرطان بشكل عام تكمن في نمط الحياة الصحية السليمة والتمتع بنشاط واعتماد نظام غذائي حيث الكربوهيدرات اقل ووزن معتدل والابتعاد عن التدخين والعادات السيئة مثل اعتماد الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والسكريات ودهون عالية ولحوم مصنعة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» رئيس الحملة التوعية لسرطان البروستاتا د.خالد الصالح أن التوعية تعد من أهم وسائل مكافحة المرض، وأن الكشف المبكر يقي من العواقب الوخيمة التي تصل الى الوفاة في بعض الحالات، لافتا الى ارتفاع مؤشر الوعي الناتج عن تكرار الحملات، وقال سرطان البروستاتا حسب آخر تقرير لسجل السرطان بالكويت أصبح يحتل المركز الأول بالنسبة للرجال الكويتيين، والأعمار الأكثر إصابة به هي التي تعدت الـ 50 عاما، ارتفاع معدل العمر للكويتيين أظهر ارتفاعا في معدل الاصابة، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تعدوا الخمسين عاما يحتاجون إلى التوعية بسرطان البروستاتا.