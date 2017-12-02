حنان عبدالمعبود

نظم مركز سلمان العبدالله الدبوس لجراحات القلب في مستشفى العدان بالتعاون مع شركة ميدترونك الطبية وبالتنسيق مع معهد الكويت للتخصصات الطبية (KIMS) ورشة عمل لتدريب الأطباء الكويتيين من مراكز قلب اخرى لعملية تحضير الشريان الكعبري (Radial Artery) عن طريق المنظار الجراحي عبر ثقب واحد لا يتعدى السانتيمترين (اسم العملية:Minimally Invasive Radial Artery Graft (MIRAG)) وذلك لجراحة تبديل الشرايين التاجية في القلب المفتوح (علما بانه في السابق كان يتم استخراج الشريان الكعبري عن طريق فتحه جراحية ممتدة لأكثر من ٢٠ سانتيمترا). يأتي ذلك في إطار خطة شركة ميدترونيك للمساهمة الفعالة في تطوير مهارات الكوادر الطبية في شتى التخصصات خصوصا الجراحات الدقيقة وذلك لمواكبة اخر ما توصل اليه العلم الحديث ولضمان تقديم الدعم والخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى وارساء لشعار الشركة «معا نحو مستقبل أفضل» (Further Together).

تمت عمليتان جراحيتان خلال يومي الورشة تحت إشراف الجراح البروفيسور رياض الطرزي (رئيس قسم جراحة القلب بمركز سلمان الدبوس) الذي قام بعمليتي قلب مفتوح وزراعة الشرايين البديلة. في هذا السياق اثنى البروفيسور الطرزي على جودة الشرايين المستخرجة بالمنظار وهي التقنية الجديدة التي تم العمل بها في هذه الورشة. كما شارك د. أمير أسامة محمود في الورشة حيث قام بتدريب جراحين من مستشفيات ومراكز قلب كويتية على هذه التقنية وذلك لتطبيقها في مراكزهم لاحقا الامر الذي من شأنه الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.

هذا، وقد أتم الجراحان الدورة بنجاح مما يجعلها قادرين على تطبيق التقنية الجديدة والقيام بالعملية في مراكزهما لاحقا.