أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر بحكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التعامل مع الأزمات الإنسانية وتداعياتها لاسيما تلك المتعلقة بالأزمة السورية.

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) على هامش اجتماعه مع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم بمقر اللجنة في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة تنسيق العمليات الانسانية التي تمولها الكويت لصالح اللاجئين والمشردين السوريين.

وأضاف ماورر ان الكويت تقع في مرتبة فريدة بحكم ديبلوماسيتها المتميزة وسعيها الدؤوب لتقديم يد العون في أوقات الأزمات، ولذا يمكن العمل معها للوصول الى توافق دولي حول التعامل مع تبعات الكوارث الانسانية.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف ليس فقط الى تخفيف تبعات تلك الكوارث الإنسانية، بل أيضا لضمان احترام الكرامة الانسانية في إطار النزاعات المسلحة وذلك من خلال الاستجابة الفعالة لحالات المتضررين من تلك النزاعات أو حالات العنف الاخرى. من جانبه، اكد السفير الغنيم في تصريح مماثل لـ (كونا) اعتزاز الكويت بالتواصل الدائم والمثمر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي ليست وليدة اللحظة بل قديمة واستراتيجية.

وقال ان تلك العلاقة المتميزة قد دخلت طورا جديدا بتدشين الحوار السنوي الأول رفيع المستوى حول السياسات المتعلقة بالديبلوماسية الانسانية والذي استضافته الكويت مؤخرا ما يصب في صالح العمل الإنساني والتعاون المشترك بين الجانبين. وأضاف السفير الغنيم ان التعاون بين الطرفين سيتزايد في الفترة المقبلة مع دخول الكويت عضوية مجلس الأمن في الفترة 2018 و2019.

وأشار الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدرك مكانة الكويت في العمل الإنساني، لذلك تحرص على أن تكون شريكا في مناقشة القضايا الانسانية التي يتم تناولها في المحافل الدولية.