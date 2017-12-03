الدورة أقيمت تحت شعار «أريد من يفهمني» ليلى الشافعي

فـي اطـــــار الجهـــــود الاجتماعية التوعوية التي تتبناها جمعية صندوق اعانة المرضى تماشيا مع اهدافها النبيلة فقد اقامت إدارة العمل النسائي بالجمعية على مدار يومين بمسرح الهيئة الخيرية العالميـة دورة توعوية مجانية للرجال والنساء في كيفية التعامل مع الأبناء في سن المراهقة تحت شعار «اريد من يفهمني» في مبادرة اجتماعية تهدف الى تخفيف حدة المشكلات التي تنشأ بين الوالدين وأبنائهم مع دخولهم في هذه المرحلة التي تتطلب مهارات تربوية خاصة.

وقد شارك في الدورة اخصائيون تربويون ونفسيون كان من بينهم استاذ علم النفس التربوي د.عماد العون والاستشاري النفسي الاكلينيكي د.أكمل عبدالله الذين تناولوا الموضوع بكل ابعاده التربوية والنفسية والسلوكية.

وقد أكدت مديرة ادارة العمل النسائي بالجمعية هند الذربان ان الجمعية تسعى جاهدة من خلال مسؤوليتها الاجتماعية في علاج هذه المشكلة التي تظهر مع دخول الابناء سن المراهقة ويبدأون في التحول من مرحلة الطفولة ليدخلوا مرحلة الشباب والنضوج وتتغير نظرتهم للأمور ومـــــن ثم يحتاجــون الى وعي من الأبويــن وإدراك لأبعاد المرحلة وخصائصها وظروفها النفسية ليتمكنوا من التعامل مع ابنائهم بطريقة تتوافق مع متطلباتهم الحياتية.

وشكرت الذربان المحاضرين على جهودهما كما شكرت الجهات الداعمة وخاصة حضانة بلو سكاي وحضانة بيت الأطفال وكل من يساهم في نشر الوعي الصحي والنفسي في جنبات المجتمع.