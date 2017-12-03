جوهر: الدورة معتمدة من جمعية القلب الأميركية ويُمنح المتدرب رخصة صلاحيتها سنتان

اختتمت إدارة الطوارئ الطبية بصبحان دورة «برنامج منقذ القلب» Heartsaver التابع لجمعية القلب الأميركية وكانت على مدار يومي 27- 28 نوفمبر الماضي، بمعدل 4 ساعات يوميا، وتختص بالإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي وجهاز مزيل الرجفان الآلي، وذلك بحضور 9 متدربين من المواطنين والمقيمين، وتدريب المدربة أشواق العبيدي.

وفيما يتعلق بفعاليات الدورة، فقد بدأ اليوم الأول بمحاضرات نظرية تناولت الخطوات الرئيسية للإسعافات الأولية، والطوارئ الطبية من مشاكل التنفس، والحساسية، والنوبة القلبية، والإغماء، والاختناق، والسكتة الدماغية، وداء السكري، إضافة إلى النزيف والجروح، والكسور والحروق، واختتمت بالحالات البيئية الطارئة كلدغات الحشرات والحيوانات، والإنهاك وضربة الحرارة، أعقبتها تدريبات عملية واختبارات.

أما اليوم الثاني فقد شمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية مكثفة على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال، واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، أعقبه إجراء اختبارات عملية دقيقة للمتدربين على هذه الأمر.

بدوره، قال رئيس شعبة الإسعافات الأولية بالطوارئ الطبية راشد جوهر إن دورة منقذ القلب معتمدة من جمعية القلب الأميركية، ويمنح المتدرب بعد الانتهاء منها رخصة صلاحيتها سنتان، مشيرا إلى أنها تتبع نظاماً موحداً باللغتين العربية والإنجليزية على مستوى العالم. وأكد أن «الطوارئ الطبية» لا تألو جهدا في تقديم كل ما بوسعها من خدمات وتوعية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، والوقاية من الإصابات التي تنتج بسبب عدم معرفة الأمور التي تشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان، مشيرا إلى نجاح الدورة، وسعادته بالمتدربين الذين حرصوا على تعلم كل ما يختص بها.

باقة شكر إلى: راشد جوهر - رئيس شعبة الإسعافات الأولية، محمد الرشيدي - منسق عام جمعية القلب الأميركية علي بارون - مسؤول الدورات، أشواق العبيدي - مدرب طوارئ طبية، ريم العتيبي وإسراء الجوهر - منسقتا الدورات. وذلك للجهد الذي بذلوه، وحرصهم على توفير كل السبل والأدوات والأجهزة اللازمة لنجاح الدورة.