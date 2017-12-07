برنامج للتخصص الدقيق في مجال أمراض الدم والسرطان

تأسيس مركز متميز لرعاية مرضى السرطان للأطفال حنان عبدالمعبود

أعلن مدير مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال د.ميثم حسين الموافقة على إنشاء برنامج للتخصص الدقيق في مجال أمراض الدم والسرطان تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية، مبينا أن هذا القرار وقرارات وزارية أخرى تساند عمل اللجان التخصصية وتحدد مجال اختصاصها تمثل نقاطا إيجابية هامة تعمل على دعم برامج الجودة والاعتماد من قبل وزارة الصحة، بالاضافة الى توجه وزارة الصحة إلى التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة الى جانب الاسهامات المستمرة من المؤسسات الداعمة بما فيها بنك الكويت الوطني، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى وصندوق إعانة المرضى.

جاء ذلك ضمن كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صحافي عقد بالمستشفى للاعلان عن الخطة الاستراتيجية 2018 ـ 2020 لمستشفى بنك الكويت الوطني وعرض مكوناتها وأهدافها الرئيسية والتواصل مباشرة مع العاملين في المستشفى بالخطوات التي تم إنجازها في الأشهر الستة الأولى، وذلك فيما يخص نقل تبعية المستشفى فنيا واداريا إلى منطقة الصباح الطبية التخصصية في مايو 2017، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الجديد لوحدة زراعة الخلايا الجذعية بتبرع من بنك الكويت الوطني، وضم رؤساء الأقسام الفنية والإدارية والأطباء ومسؤولي مناطق الخدمة.

واستعرض حسين أهم وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية، التي شملت خمسة أهداف استراتيجية وهي: تأسيس مركز متميز لرعاية مرضى السرطان للأطفال، وتحقيق معايير الاعتماد في السرطان، وخلق بيئة تعليم وتدريب تخصصي، بالإضافة إلى تحقيق معايير السلامة لرعاية مرضى السرطان، والتعاون مع المراكز العالمية في مجال السرطان، وزراعة الخلايا الجذعية.

وأشار إلى دورة الجودة التي تبنتها الإدارة والتي تبدأ بالتحليل والتقييم لمواضع القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات، ومن ثم تحديد الأهداف الاستراتيجية والتي تمثلت في بناء خطة استراتيجية للأعوام 2018 ـ 2020، موضحا أن تلك الخطة ينبثق عنها العديد من الخطط المختلفة كالخطة السنوية وخطة إدارة المخاطر والسلامة وخطة تحسين الجودة والإطار التقييمي للمستشفى وخطة التواصل، وسيتم بعدها تحديد طرق لقياس الأداء بمؤشرات تتعلق بتلك الخطط، ووفقا لنتائج المؤشرات يتم تطوير وتحسين الأداء.

وتناول حسين رؤية المستشفى في أن يكون مركزا على المستوى العالمي يقدم خدمات متكاملة ومتميزة للأطفال المصابين بأمراض الدم المزمنة والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية، حيث ان رسالة المستشفى تتركز حول تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن المستشفى ارتكز على قيم أساسية تتمثل في تقديم الرعاية من خلال جو أسري والعمل كفريق واحد متكامل مع تقديم جميع انواع التميز في الرعاية.

نقاط القوة

وتطرق حسين إلى أهم نقاط القوة التي يرتكز عليها المستشفى والتي شملت مركزا متخصصا ذا نطاق ممارسة محدد، كما تضمن توسعة جديدة للمستشفى (المبنى ب) بصيدلة متخصصة، ووحدة بنك الدم، وعيادات خارجية، والرعاية النهارية والعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى وجود كوادر مؤهلين في مجال الإدارة الصحية والجودة والتخصص الدقيق.

أهم التطورات

من جانبه، استعرض نائب مدير مستشفى بنك الكويت الوطني د.عبدالرحمن الدوسري ما تم تحقيقه في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن تلك الفترة شملت حدثين أساسيين وهما فصل المستشفى إداريا عن مستشفى الصباح وما تطلبه ذلك من تشغيل للأقسام المختلفة، بالإضافة إلى افتتاح مبنى وحدة زراعة الخلايا الجذعية، وما تطلبه من تشغيل لأقسامه المختلفة، مشيرا إلى شعارات الوحدات المختلفة كوحدة أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية وما لها من دلالات تتعلق برعاية المرضى وقيم المستشفى.

ولفت الى التقدم الكبير في تشكيل لجان المستشفى المختلفة كمجلس إدارة المستشفى ولجان الجودة واللجان العاملة الاكلينيكية والتشغيلية وفق القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لذلك، وخطط تشغيل المبنى الجديد والذي تم افتتاحه في يونيو 2017، حيث تم تشغيل وحدة التعليم والعيادات الخارجية ووحدة فصل الدم، بالإضافة إلى وحدة الرعاية النهارية والصيدلية، موضحا أنه نظرا للحاجة الماسة لتوسعة وحدة الطوارئ فقد تم استغلال المساحات في المبنى «أ» لزيادة غرف الملاحظــة وتخصيــص المساحات للأقسام الإدارية والماليـــة والسجــــلات الطبيــة.

وقدم الدوسري شرحا للبرنامج الشامل للنشاطات الاجتماعية والترفيهية الموجهة للمرضى وذويهم كالعرض السينمائي للمرضى المقيمين بالمستشفى بواقع مرتين في الشهر، بالإضافة إلى العديد من النشاطات الأخرى في منطقة العيادات الخارجية وهو البرنامج الذي يرعاه بنك الكويت الوطني في المستشفى.

كما لفت إلى قيام المستشفى بإطلاق برنامج اجتماعي متكامل للعاملين في المستشفى كتكريم أفراد الطاقم التمريضي، بالإضافة إلى فعالية رسالتي وغيرها من الفعاليات الأخرى.