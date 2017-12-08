حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي عن توجيه إدارة العلاج بالخارج لضرورة التواصل والتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية للبدء بتحويل مسار رحلات المرضى الكويتيين المتجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر مطار «هيثرو» في لندن بدلا من مطار «شانون» في إيرلندا ومن ثم متابعة رحلتهم مباشرة إلى مكان علاجهم في الولايات المتحدة الأميركية وذلك تفاديا لعملية الوقوف وتفتيش المرضى التي كانت تحصل معهم في مطار «شانون»، على أن يتم التعاقد مع شركات طيران أخرى تتولى عملية نقل المرضى من مطار لندن إلى مكان علاجهم وذلك تفاديا لصعوبات عملية الهبوط في مطار نيويورك ومن ثم تغيير المطار لاستخدام شركات الطيران الداخلي لإيصالهم إلى مكان علاجهم.

وأضاف الحربي أن هذا جاء بناء على توجيهاتنا، بالإضافة إلى الموافقة الكريمة من وزيرة الشؤون ووزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح وتعاون وجهود الخطوط الكويتية.

وذكر أن رئيس المكتب الصحي في واشنطن د.علي العنزي تقدم باقتراح لتنظيم مسار رحلة المرضى الكويتيين لتتناسب مع وضعهم الصحي وللارتقاء بعمل المكتب الصحي لمواجهة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المرضى في الفترة الأخيرة خلال رحلة سفرهم إلى الولايات المتحدة وعودتهم إلى الكويت، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت، ويحفظ أبناء الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة.