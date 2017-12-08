حنان عبدالمعبود

أعلن نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية د.عادل العوضي، ان نسبة المصابين بمرض السكري في الكويت تبلغ حوالي 23% ومن المتوقع ارتفاعها مع بلوغ عام 2040 إلى الضعف، محذرا من الوصول إلى هذه النتيجة ومشددا على ضرورة التوعية واعتماد نمط حياة صحي لتلافي الوصول إلى هذه النسبة.

جاء هذا في تصريح له على هامش الاحتفال الذي نظمت إدارة تعزيز الصحة بكلية الطب بمنطقة الجابرية، وتضمن الاحتفال معرضا صحيا ضم مجموعة من الجهات التي حرصت على إعداد مجموعة كبيرة من البروشورات التوعوية بالإضافة إلى فحص السكر، وقال العوضي: «العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة نظما هذه الفعالية للتعريف عن مرض السكر لتلافي الإصابة به لأنه مرض مزمن ويؤدي إلى مضاعفات وخيمة ان لم يعالج بشكل صحيح.

بدوره، ألقى استشاري الأمراض الباطنية والسكر بمستشفى الأميري د.ثائر المعيلي محاضرة تناول فيها المرض ومضاعفاته.

وبين المعيلي أن السكر من النوع الثاني في الكويت يصل إلى 23% بينما معدل الإصابة بالسكري من النوع الأول يصل إلى 44 حالة بين كل 100 ألف نسمة، حيث صنفت الكويت ثاني دولة بالعالم أعلى إصابة بمرض السكري من النوع الأول بعد فنلندا، بينما النوع الثاني وهو الأوسع انتشارا فإن الكويت تعد التاسعة على مستوى العالم. من جهتها ألقت رئيس قسم التوعية بإدارة تعزيز الصحة د.نادية المحمود محاضرة تضمنت كل ما نشر عالميا عن مرض السكر إضافة إلى الإحصائيات العالمية حسب الفيدرالية العالمية للسكري.