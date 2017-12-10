حنان عبدالمعبود

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) استشاري الأورام د.خالد الصالح، إطلاق حملة (كان) السنوية للتوعية بمرض سرطان الرأس والرقبة تحت شعار (صحتك أمانة في عنقك)، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة ستستمر خلال شهر ديسمبر الحالي.

وأوضح في تصريح صحافي أن سرطان الرأس والرقبة يشمل سرطانات (الفم، الأنف، الجيوب الأنفية، الغدد اللعابية، الحنجرة والعقد الليمفاوية في العنق)، لافتا إلى أن معظم هذه السرطانات تبدأ في النسيج الرطب المبطن للفم والأنف والحلق.

وحذر الصالح من خطورة التدخين، مؤكدا أن التدخين وتناول الكحول من أكثر عوامل الخطورة المسببة لسرطانات الرأس والرقبة، وخاصة الحادثة في تجويف الفم، والبلعوم الفموي، البلعوم السفلي، والحنجرة، مشيرا إلى أن 85% من حالات سرطان الرأس والرقبة ترتبط بالتدخين بمختلف أشكاله، وأن الأفراد الذين يتناولون الكحول بالإضافة إلى التدخين أكبر عرضة للإصابة بهذه السرطانات من الذين يتناولون أحدهما فقط، كما ان التدخين يعد عامل مخاطرة كبيرا لاسيما لسرطان الفم والحنجرة. وكشف عن أن سرطان الرأس والرقبة يشكل حوالي 5% من إجمالي السرطانات الموجودة في الكويت، وإذا أضيف إليه سرطان الغدة الدرقية كون موقعها في الرأس سوف يشكل من 8 إلي 10% من إجمالي السرطانات في الكويت.