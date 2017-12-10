حنان عبدالمعبود

شارك معهد دسمان للسكري في مؤتمر الاتحاد الدولي للسكري الـ 24 الذي اقيم في أبوظبي، في الفترة ما بين 4-8 ديسمبر الجاري، والذي ترأس لجنته التنظيمية العليا د.منيرة العروج، استشاري سكري من معهد دسمان للسكري، وهو مؤتمر طبي عالمي يعقد مرة كل عامين لمناقشة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات وأحدث الإنجازات في مجال البحوث المتعلقة بكيفية التعامل مع مرض السكري.

وشارك معهد دسمان للسكري بأكثر من 30 ورقة عمل من باحثي المعهد يتم عرضها ومناقشتها في هذا المؤتمر، كما اقام المعهد ركنا تفاعليا في المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر لعرض أنشطة وأبحاث وفعاليات والدور الذي يقوم به المعهد، حيث شارك المعهد بوفد كبير ترأسه المدير العام لمعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري مع الأطباء والباحثين الذين تم قبول دراساتهم.

وقد شارك في المؤتمر ما يقارب 10 آلاف متخصص من مختلف دول العالم، وتم عرض أكثر من 1250 ورقة عمل تم قبولها، وأكثر من 330 محاضرا من مختلف دول العالم قدموا ندواتهم.

وقال د.قيس الدويري انه لا يخفى على أحد الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني في الكويت ودول الخليج وفي العالم أجمع. ويسعى معهد دسمان للسكري دائما للمشاركة الفعالة في المحافل الطبية الدولية ولاسيما في هذا المؤتمر العالمي والذي يهدف لبذل الجهود وتسليط الضوء على هذا الوباء لوضع الخطط وتبادل الخبرات لرفع مستوى الوعي حول الوقاية من هذا المرض اعتمادا على أفضل الخبرات وتبادل المعلومات مع دول العالم، وتدابير التخفيف من مخاطره، واستكشاف حلول مبتكرة للوقاية والعلاج.

وقالت د.منيرة العروج، والتي تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للسكري كرئيس للجنة التنظيمية العليا لهذا الحدث العالمي، ان المؤتمر العالمي للسكري ضم مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال حيث تم التباحث ومناقشة كيفية التعامل مع داء السكري والحد من انتشاره عالميا وكيفية اتباع أحدث الأساليب للوقاية منه ودعم المرضى وبخاصة صغار السن.

وأضافت ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعد من اكثر المناطق في العالم ارتفاعا بمعدلات السكر. ووفقا لآخر احصائيات السكر التي أصدرها اتحاد السكر الدولي «أطلس النسخة 8» لهذا العام، فان معدلات السكر في العالم بلغت ما يقارب 425 مليون مصاب بالمرض، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 629 مليون مصاب بحلول العام 2045 وذلك للفئة العمرية 20-79 عاما. أما بالنسبة لداء السكري في منطقة الخليج فإن المعدلات بارتفاع مستمر وتتراوح بين 20%-25% لدى البالغين وفقا لآخر الإحصائيات».