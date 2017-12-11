قال رئيس مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مطلق الصانع ان مشروع (ضمان) الصحي يمثل نموذجا فعالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف في بيان صحافي امس ان مشروع (ضمان) يهدف إلى تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لتصبح أكثر استدامة في الكويت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد ضرورة تعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية من خلال تحسين مؤشرات الرعاية الصحية لتكون على المستوى المرموق طبقا للقياسات الدولية لاسيما مؤشرات منظمة الصحة العالمية.

وذكر الصانع ان الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي انعقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 100% أقرت إجراء الفحوصات الطبية للوافدين داخل الكويت وخارجها وذلك لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي تعمل الشركة على تكاملها في جميع مراحل الرعاية الصحية للمستفيدين.

وأوضح ان (العمومية) اعتمدت تعديلات لبعض البنود التي تهدف إلى تحقيق المتطلبات لخطط التوسعات المرتبطة ببدء النشاط التشغيلي واستقبال المستفيدين من خدماتها في مجال الرعاية الصحية.

ولفت الصانع إلى ان البنود المعدلة في الجمعية العمومية تضمنت مجموعة من النصوص التي تعمل على استكمال منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها خاصة في مرحلة ما بعد الخدمة والخدمات اللوجستية مثل إقامة المخازن المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.

وأفاد الصانع بأن البنود المعدلة تضمنت تخزين كل أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي وعمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع بأنواعها كافة بما فيها الأدوية والمواد الخام المرتبطة بالرعاية الصحية وتملك الأسهم في الشركات الكويتية والأجنبية المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.

وقال ان التعديلات تسعى لتحقيق متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشراكات بين القطاعين.

وقد أسست (ضمان) عام 2015 برأسمال مصرح به وقدره 230 مليون دينار وستعمل على بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة بما يرفع كفاءة وجودة النظام الصحي، إضافة إلى إصدار وبيع وثائق الضمان الصحي.