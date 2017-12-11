اليتامى: سن التعاطي نزلت إلى 10 سنوات خاصة مع تنوع الحبوب المخدرة

العلي: دور كبير للفن في التوعية بمخاطر الإدمان حنان عبدالمعبود

نظم مركز «choose» لعلاج الإدمان برئاسة منى اليتامى لقاء توعويا لعلاج الإدمان تحت شعار «كنت بمكانك»، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الاعمار، وذلك بمنتجع ارابيلا البدع بحضور فني واعلامي وقانوني كبير.

وعن الحملة قالت منى اليتامى ان فكرة حملة «كنت بمكانك» جاءت عندما كنت اتحدث الى شخص يعاني مشاكل مع أهله ومع أصدقائه الذين مازالوا مدمنين، وقد اقترح ان تنظم الحملة عن الشخص الذي كان مدمنا في يوم ما ولكن تغير حاله واصبح انسانا ناجحا.

ولفتت الى تنظيم حملة مكملة تحت شعار «كنت بمكانك 2» ولكن مع تغيير الاشخاص والابطال حيث سيكونون من الأمهات، مضيفة ان الحملة تهدف لبث القيم والمبادئ في ظل انتشار الإدمان، لافتة الى ان سن التعاطي نزلت الى 10 سنوات وارتفع فوق 26 سنة خاصة مع تنوع الحبوب المخدرة والمواد التي يتم تعاطيها إضافة الى ان بعض الأنواع غير مجرمة.

وتحدثت اليتامى عما اذا كان هناك اختلاف في مسببات الإدمان مع تغير العصر، موضحة ان الامر يتعلق بالشخصية نفسها ان كانت قوية في تربيتها ولا تتأثر بالضغوط، او شخصية مهزوزة وهي التي تتأثر، مؤكدة ضرورة تربية الطفل منذ الصغر وتأسيسه بشكل جيد حتى لا يعاني من أي هزة تحدث له وبالتالي تؤدي الى انهياره.

واشتمل اللقاء على سرد عدد كبير من التجارب والخبرات لشرائح عمرية مختلفة ادمنت وتم تعافيهم وتغير مفهوم الحياة في اعينهم، ومنهم أطفال بدأوا الإدمان في سن صغيرة والبعض ادمن بعد التخرج والعمل. كما تحدث عدد من المختصين بالقانون عن مشكلة الإدمان وكيفية التعامل معها قانونيا حال محاولة المدمن الامتناع عن العلاج.

وحضر اللقاء الفنان طارق العلي والذي تحدث عن دور الفن في التوعية بمخاطر ادمان المخدرات، مشيدا باللقاء الذي يفتح الآفاق للحديث عن هذه المشكلة التي يتكتم عليها من يعاني منها.