السمنة وزواج الأقارب من العوامل التي ترفع نسبة الإصابة بالروماتيزم

حنان عبدالمعبود

أقامت الرابطة الكويتية للروماتيزم تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي حفلا بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم تحت شعار «تكلم ما نبيك تتألم» في حديقة الشهيد بحضور مدير منطقة العاصمة الصحية د.فاطمة العسومي ورئيس الرابطة الكويتية للروماتيزم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال استشارية أمراض باطنية وروماتيزم د.أديبة الحرز وعدد من الاستشاريين والجهات ذات الصلة بأمراض الروماتيزم.

وتضمن الاحتفال عدة أنشطة، منها حصة يوغا وماراثون للمشي وجولة في متاحف الحديقة، بالإضافة الى محاضرات تثقيفية بأمراض الروماتيزم ألقاها نخبة من استشاريي الروماتيزم وفقرة التغذية مع الشيف عادل الشرهان واخصائية التغذية مريم عبدالجليل لتعليم كيفية الطبخ الصحي مع التركيز على الغذاء المفيد لمرضى الروماتيزم. كما تضمن الاحتفال أنشطة متنوعة للأطفال مثل التلوين والرسم وتشكيل الطين.

من جانبها، أكدت د.فاطمة العسومي في كلمة ألقتها نيابة عن الوزير أن أطباء الروماتيزم في الكويت هم أبناؤنا الذين تم ابتعاثهم للحصول على أعلى درجات التخصص والخبرة المهنية في مجال الروماتيزم ونحن نفخر بكفاءاتهم ومستوياتهم العالية في عملهم وممارستهم لتلك المهنة، حيث حرصت الكويت على تزايد أعداد أطباء الروماتيزم المؤهلين حتى أصبح كل مستشفى يضم من طبيبين الى 6 أطباء وما زالت الكويت تبعث أطباء من أبنائها للتخصص والحصول على الشهادات العليا في هذا المجال وذلك لتغطية حاجة الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

بدورها، أشارت د.أديبة الحرز الى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للروماتيزم لهذه السنة «تكلم ما نبيك تتألم» يهدف الى حث الناس على التواصل وسرعة المبادرة بالفحص المبكر اذ ان الدراسات أجمعت على أن التشخيص والعلاج المبكر من أهم الوسائل للمحافظة على المفاصل وتجنب مضاعفات المرض.

وبينت الحرز ان 1 من كل 4 يعانون من الأمراض الروماتيزمية في أي فترة من مراحل حياتهم وان اكثر الأمراض الروماتيزمية انتشارا هي الروماتويد الذي يصيب 1% واللوبس ويصيب واحدا من الألف، لافتة الى ان هناك عوامل ترفع من نسبة الإصابة، ومنها السمنة حيث تعتبر الكويت الاولى في نسبة السمنة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك زواج الأقارب.