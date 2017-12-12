أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل قريبا بتطبيق النظام الصحي الجديد ليتوافق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة بما يتناسب مع تطلعات الوزارة ورؤية الكويت الصحية حتى عام 2035.

وقالت مديرة ادارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة د.رحاب الوطيان بمناسبة الإعلان عن المؤتمر الرابع للرعاية الصحية المقرر عقده ما بين 17 و19 ديسمبر الجاري ان الوزارة وضعت اللمسات الفعلية للبدء بالعمل على تنفيذ تلك التطلعات.

وذكرت ان التطلعات جاءت متسقة مع رؤية منظمة الصحة العالمية التي ترتكز على الوقاية ونشر التوعية عن عوامل الاختطار المسببة للأمراض المزمنة غير المعدية والمرتبطة بشكل كبير بأنماط الحياة اليومية.

وأشارت الى حرص الوزارة على تنفيذ رؤيتها الرامية الى توافق النظام الصحي الحديث مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة والتركيز على تمتع الجميع بأنماط حياة صحية لجميع الأعمار، مؤكدة ان الكويت مهيأة لتنفيذ تلك التطلعات خاصة بعد ان واكبت التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضافت ان مؤتمر الرعاية الصحية يهدف الى توعية الجمهور بأهمية المشاركة بالانتقال من النظام الصحي القديم الى النظام الصحي الجديد ضمن الرؤية التي اعتمدتها الوزارة والتي بدأت تفعيلها وتطبيقها تدريجيا.

ولفتت الى أهمية المؤتمرات والمعارض في نشر رسالة الوزارة من خلال توعية المجتمع بأهمية المرحلة المقبلة، مشيرة الى مشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات في المؤتمر الذي سيعرف بالمرحلة المقبلة وأهميتها لصحة المواطنين والمقيمين.