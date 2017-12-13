أعرب المخترع الكويتي د.أحمد نبيل أمس الثلاثاء عن بالغ سعادته لتمثيل الكويت في أعمال القمة العالمية للابتكارات في لندن مع نخبة من المخترعين والمختصين في المجال الصحي من مختلف دول العالم.

وقال د.نبيل في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت إنه شرف كبير بالنسبة له الوقوف أمام صفوة من العلماء لشرح اختراعه الطبي، وهو عبارة عن «منظار جراحي ذاتي التنظيف بمؤشر افتراضي».

وأضاف أن اختراعه الذي تم توثيقه باسمه سيوفر على جراحي المناظير الكثير من الوقت وأيضا سيسهل من إجراء العملية ويحسن رؤية الجراح كونه يمتاز عن غيره من المناظير بتنظيف العدسة تلقائيا.

وأشاد وزير الصحة البريطاني السابق اللورد دارزي أثناء كلمته الافتتاحية بمشاركة المخترع الكويتي رغم صغر سنه ووصف اختراعه بأنه أحد أهم الاختراعات ليس فقط في دولة الكويت ودول مجلس التعاون بل في العالم لما يقدمه من تسهيلات غير مسبوقة للجراحين في غرف العمليات.