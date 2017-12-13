عادل الشنان

أكد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا على أهمية تقديم أجواد الخدمات الصحية في المناطق التابعة لمحافظة العاصمة وتحلي كل العاملين باللياقة مع المراجعين المرضى وألا يدخروا جهدا ولا وسعا في خدمة المرضى وتقديم الأفضل لهم دائما.

وثمن المهنا، خلال جولة ميدانية قام بها على مركز بدر النفيسي الصحي في ضاحية عبدالله السالم صباح امس، الجهود المبذولة من القائمين وكل العاملين في مركز بدر النفيسي الصحي من كوادر طبية وإدارية لما لمسه من أداء راق واهتمام دؤوب براحة وصحة المرضى معتزا بإمكانيات مركز بدر النفيسي الصحي الذي شكل صرحا طبيا نموذجيا بأفضل التقنيات وسبل الراحة للمرضى ليكمل بدوره مركز ضاحية عبدالله السالم الصحي.

كما قام المهنا بتفقد مركز هيا عبدالرحمن المعجل لغسيل الكلى في منطقة الشويخ، قائلا ان هذا المركز بإدارته يسمو ويتطور بجهود أبناء هذا الوطن المخلصين والمحبين من العاملين على كل المستويات الطبية والفنية والإدارية وبتعاونهم وبذل الجهد والسعي المتواصل من أجل دعم وتطوير هذا الصرح الطبي الشامخ.

وتوجه المهنا بالشكر والامتنان والتقدير الى أسر المرحوم بدر النفيسي والى السيد فهد المعجل لإنشائهم وتبرعهم بمثل هذه الأنواع من الصروح الطبية وهو الأمر الذي ليس بغريب على الكويت الزاخرة برجالاتها المتميزين المعطائين، متوجها لهم بخالص الشكر والامتنان على دورهم في تخفيف آلام المرضى مقدرا مشاريعهم الوطنية وأعمالهم الخيرية التي تبرز المسؤولية تجاه الوطن ولها اثر كبير في نفوس المواطنين.