رفع وزير الصحة السابق د.جمال الحربي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أسمى آيات الشكر والعرفان وموفور الامتنان للثقة الغالية والدعم الأبوي خلال توليه حقيبة وزارة الصحة.
وأضاف الحربي: كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الزملاء من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة الموقر لما لمسته من مشاعر طيبة ودعم كبير أعانني على تحمل المسؤولية أثناء تولي حقيبة الوزارة، كما أشكر الشعب الكويتي الكريم الذي غمرني بكل مشاعر الصدق والإخلاص الكبيرين ما جعلني أشعر بالاعتزاز الشديد بما عبروا عنه تجاهي، «فلهم مني جميعا كل الشكر والتقدير العظيم».