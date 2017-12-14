أكدت وزارة الصحة أن مؤتمر الكويت الـ4 للرعاية الصحية الاولية المقرر عقده الأحد المقبل يسهم في تحقيق تطلعات الوزارة بتنفيذ الاهداف العالمية للتنمية المستدامة وتعزيز قدرات النظام الصحي في البلاد.

وقالت مديرة ادارة الرعاية الصحية الاولية بالوزارة د.رحاب الوطيان لـ«كونا» أمس ان المؤتمر سيعقد تحت شعار «الرعاية الاولية استثمار بالتنمية المستدامة» ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة خليجية وعربية ودولية.

وأضافت الوطيان وهي أيضا رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر ان الاهداف الموضوعة تتسق مع خطط الوزارة وبرنامج عمل الحكومة ورؤية منظمة الصحة العالمية الهادفة الى الوقاية ونشر التوعية لعوامل الاختطار المسببة للامراض المزمنة غير المعدية.

وأوضحت ان المؤتمر يتضمن 35 محاضرة وورقة علمية وست ورش عمل ويهدف الى تسليط الضوء على مجالات الرعاية الصحية الاولية ذات العلاقة بتنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة إضافة الى استعرضه لاهداف وغايات ومؤشرات التغطية الصحية الشاملة.

وبينت ان المؤتمر سيبرز دور منظمات المجتمع المدني في تحسين الصحة ودور الرعاية الصحية الاولية في التأمين الصحي الاجتماعي للتغطية الصحية الشاملة فضلا عن تسليطه الضوء على دعم التعليم والتطوير المستمر بالممارسة الطبية وصحة المرأة والطفل.

ولفتت الى أهمية تغيير نمط الحياة لتعزيز الوقاية الصحية ونجاح المسوحات الصحية الخاصة بالامراض المزمنة غير المعدية مثل السكر والسمنة وارتفاع ضغط الدم والاكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم فضلا عن دور الرعاية الصحية الاولية بالصحة النفسية والمساهمة بحماية الطفل.

وأفادت الوطيان بأن المؤتمر يشارك فيه 33 خبيرا متخصصا من ست دول تمثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والبحرين والكويت يسلطون الضوء على وسائل التوعية ومدى علاقتها بعلاج الكثير من الامراض.

وذكرت ان المحاضرين سيستعرضون تجارب دولهم باستبدال التوعية عن العلاج واستخدام التقنيات بالاكتشاف المبكر للامراض لاسيما السكر ومضاعفاته وكيفية اشراك المريض بالعلاج الى جانب ربط الاكتشاف المبكر للاعاقات الجسدية والعقلية بالتنمية المستدامة وآثارها على المجتمع.

وأشارت الى ان القائمين على المؤتمر يطمحون من خلال التوصيات المرتقبة إلى تحقيق تطلعات الوزارة الرامية الى الارتقاء بالمنظومة الصحية حتى تتوافق مع الاهداف العالمية للتنمية المستدامة الموضوعة حتى عام 2030.